Європейське видання Politico пише про обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками на Донбасі. Французький часопис Le Figaro повідомляє про рішення Московського патріархату розірвати стосунки з патріархом Александрійським з причини визнання ним Православної церкви України. Іспанське видання La Vanguardia пише про операцію грузинської поліції, внаслідок якої було знешкоджено міжнародне угрупування наркоконтрабандистів, яким керував громадянин України.

Європейське видання Politico містить матеріал «Україна і проросійські бойовики обмінюються полоненими». Кореспондент Politico Ганс фон дер Бурхардт пише, що угода про обмін полоненими між українською стороною та проросійськими сепаратистами стала наслідком переговорів між лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у Парижі, які відбулися на початку грудня. І саме у ході цих переговорів у так званому «нормандському форматі», як зазначає автор, Москва і Київ погодились насамкінець року здійснити звільнення і обмін затриманими у ході конфлікту особами.

Politico пише з посиланням на слова спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, що обмін полоненими проходив неподалік міста Горлівка на Донеччині. Видання нагадує, що на сході України 2014 року спалахнув конфлікт, коли проросійські бойовики влаштували заколот з метою проголошення незалежності окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Далі Politico з посиланням на дані Організації Об’єднаних Націй повідомляє, що внаслідок збройного конфлікту загинуло більш ніж 13 тисяч осіб. Насамкінець брюссельське видання зазначає, що під час мирних переговорів у Парижі 9 грудня, які стали першою зустріччю між новим президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним, Київ та Москва також висловили свою налаштованість на підтримання припинення вогню, яке попри все, як наголошує Politico, порушується щодня. Україна та Росія також погодились відвести війська у зоні конфлікту до березня наступного року.

«Україна і проросійські бойовики обмінюються полоненими»

Французький часопис Le Figaro друкує матеріал «Україна: Московський патріархат розриває стосунки з Александрійським патріархом». Паризьке видання пише, що Російська православна церква оголосила про розрив зв’язків з православним патріархом Феодором ІІ Александрійським і всієї Африки, який визнав нову Православну церкву України. Французька газета пише, що Святійший синод Російської православної церкви заявив, що відтепер стане неможливим згадувати патріарха Феодора ІІ у молитвах цієї церкви. На додаток російські православні клерикали засудили те, що визначається як «особисте рішення» патріарха Феодора ІІ визнати тих, кого у Москві називають «українськими розкольниками». Французьке видання зазначає, що Святійший синод Російської православної церкви висловив свій «глибокий смуток» з причини визнання Православної церкви України патріархом Феодором ІІ, принагідно наголосивши, що Російська православна церква і надалі підтримуватиме стосунки з архиєпископами з Александрії, які не підтримали створення незалежної Православної церкви України.

Le Figaro веде далі, вказуючи, що Святійший синод Російської православної церкви вирішив призупинити діяльність парафії Александрійського патріархату у Москві, тоді як парафії Російської православної церкви в Африці відтепер не вестимуть діяльність під опікою патріарха Александрійського, а напряму підпорядковуватимуться російському патріархові Кирилу. Паризький часопис нагадує своїм читачам, що Александрійська церква є однією з найстаріших у світовому християнстві, а на початку січня торік Константинопольський патріархат, який постає провідним органом світового православ’я, затвердив створення нової Православної церкви України, незалежної від Москви. Французька газета завершує, повідомляючи, що Московський патріархат, який і надалі має велику кількість парафій в Україні, визначив це рішення Константинополі як «незаконне», розірвавши зв’язки з центром світового православ’я.

«Україна: Московський патріархат розриває стосунки з Александрійським патріархом»

Періодичне видання іспанії La Vanguardia публікує статтю «Грузинська поліція знешкоджує міжнародну банду торгівців наркотиками». Каталонський часопис зазначає, що згідно з повідомленням голови відділу кримінальних розслідувань при міністерстві внутрішніх справ Грузії Мамуки Челідзе, співробітники поліції викрили і знешкодили міжнародне злочинне угрупування, яке займалося контрабандою наркотиків. У ході операції грузинської поліції було затримано сімох осіб з різних країн, включно з громадянином України. Втім, лише один із затриманих виявився грузинським громадянином. Решта членів угрупування, як пише барселонське видання, походять з Росії, Киргизстану та Казахстану. Газета додає, що внаслідок дій грузинських правоохоронців, також було вилучено наркотиків загальною вартістю у кілька мільйонів доларів.

La Vanguardia повідомляє, що співробітники відділу боротьби з контрабандою наркотиків грузинської поліції під час проведення операції у грузинських містах Тбілісі, Кутаїсі та Батумі вилучили приблизно 21 кілограм наркотиків у порошку і 10 літрів рідких наркотичних речовин. На чорному ринку вартість усього того, що було вилучено грузинською поліцією у членів злочинного угрупування, становить суму у 6 мільйонів грузинських ларі, що є еквівалентом 2 мільйонів 100 тисяч американських доларів. З посиланням на слова голови відділу кримінальних розслідувань при міністерстві внутрішніх справ Грузії Мамуки Челідзе барселонський часопис вказує, що організованою злочинною групою перемитників наркотиків керував громадянин України, який здійснював продаж у Вірменії, Киргизстані, Таджикістані і Грузії. Насамкінець газета пише, що згідно з кримінальним кодексом Грузії, затриманим учасникам міжнародного злочинного угрупування загрожує до 20 років тюремного ув’язнення.

«Грузинська поліція знешкоджує міжнародну банду торговців наркотиками»