Будет ли в Славянске военно-гражданская администрация?

(Друкуємо мовою оригіналу)

В Славянске – политический кризис. Депутаты от ОПЗЖ, партии «Наш край» и «Партии мира и развития» не ходят на сессии городского совета и собирают подписи против военно-гражданской администрации, о введении которой вообще-то никто не заявлял. Почему вместо депутатов в сессионном зале – пустые места, и будет ли в Славянске ВГА, – разбиралось Радио Донбасс.Реалии.

Пустые места вместо депутатов, секретаря городского совета не выбрали, бюджет города на этот год не приняли, собирают подписи против введения непонятной «военной администрации». Так выглядит сегодня политическая жизнь Славянска.

От Ляха Ляховому – вето

Из 38 депутатов горсовета 23 голоса принадлежит ОПЗЖ, партии «Наш край» и «Партии мира и развития». Конфликт между этими партиями и городским головой от «Оппоблока» Вадимом Ляхом обострился из-за должности секретаря городского совета.

Чем важна эта должность? Секретарь, кроме проведения сессий, может осуществлять полномочия городского головы, если тот не может работать по разным причинам (например, в случае досрочного прекращения полномочий или смерти). Но выполнять полномочия городского головы по «Закону о местном самоуправлении» секретарь может чуть более 90 дней. Ведь закон дает не более 90 дней для объявления внеочередных выборов. Но этот механизм не работает, если в городе вводят военно-гражданскую администрацию.

Ранее Вадим Лях на двух сессиях предлагал кандидатуру Ольги Алтуниной от «Слуги народа» на пост секретаря. Первое голосование не состоялось. Во второй раз депутаты не поддержали Ольгу Алтунину, зато проголосовали за кандидатуру Евгения Ляхового от ОПЗЖ.

Однако Вадим Лях ветировал это решение.

Призвали к работе – и не пришли работать...

После того, как кандидат, поддержанный тремя фракциями, не стал секретарем, депутаты обвинили мэра в блокировании работы совета, а потом и вовсе не стали ходить на сессии.

2 марта депутаты от трех партий выступили с публичным заявлением. Они отметили, что работа местного самоуправления парализована, а Славянск – попал в плен амбиций и политических игр руководства города. Депутаты призвали не допустить введение в Славянске военно-гражданской администрации.

Люди годами живут в режиме военного времени. А проблемы не решаются

«К чему приводит правление ВГА, можно посмотреть на примере других городов Донбасса: Торецка, Авдеевки, Марьинки, где люди годами живут в режиме военного времени. А проблемы как жителей города, так и самих населенных пунктов не решаются, а накапливаются, как снежный ком», – заявила Рада Вышемирская, депутат от партии «Наш край». Вот только депутат Вышемирская почему-то не сказала, что военное время в упомянутых городах существует из-за агрессии гибридных сил России, а не потому, что там ввели ВГА. Окраины этих городов обстреливают и в 2021-м.

Также депутаты призвали городского голову Вадима Ляха разблокировать работу городского совета, подать кандидатуры членов исполкома и подготовить бюджет города.

Призвать-то призвали. Но 3 марта, по информации сайта «6262», на сессию городского совета пришел один депутат от «Нашего края» и один от «Партии мира и развития». Депутатов от ОПЗЖ не было вообще. Сессия не состоялась.

5 марта депутаты от партий ОПЗЖ, «Наш край» и «Партии мира и развития» в полном составе проигнорировали сессию.

«Не дадим ввести военную администрацию»

Мы не хотим допустить этого в городе Славянске

С 4 марта на Соборной площади Славянска появились палатки с партийной символикой. Горожанам раздают листовки с логотипами ОПЗЖ, «Нашего края» и «Партии мира и развития». А еще собирают подписи.Подходим и спрашиваем, что происходит.

Парень Олег в накидке с символикой ОПЗЖ поясняет: «Невооруженным взглядом видно действия мэра. Они хотят вводить военно-гражданскую администрацию. По примеру городов Авдеевка, Марьинка, – там не особо видно, что развиваются эти населенные пункты. И поэтому мы не хотим допустить этого в городе Славянске».

Олег говорит, что прохожие реагируют по-разному: кто-то подписывает, а кто и ругается.

5 марта палатки с листовками и подписными листами дополнили лозунгами. Они гласят: «Не дадим ввести в Славянске военную администрацию». Отметим, что в Украине нет военных администраций, а есть военно-гражданские администрации, работу которых регулирует специальный закон. В военно-гражданских администрациях должности занимают и военные, и гражданские специалисты. Поэтому разговоры о диктатуре военных и даже мобилизации после введения ВГА, – это всего лишь «страшилки». Также военно-гражданская администрация существует на областном уровне: в Донецкой области нет облсовета.

Позиция мэра

Радио Донбасс.Реалии попросило прокомментировать ситуацию городского голову Славянска. Вадим Лях убежден, что нет причин для введения ВГА в Славянске. Зато, ссылаясь на статью 78 «Закона о местном самоуправлении», Лях допускает досрочное прекращение полномочий городского совета.

Мэр может обратиться в Верховную Раду о назначении новых внеочередных выборов

«Когда совет становится неполномочным в своих решениях: если принимаются решения, которые противоречат Конституции и законам Украины. Второй случай - как раз-таки, если депутаты не посещают без уважительной причины пленарные заседания и, соответственно, решения не принимаются… Они не принимают бюджет, не посещают заседания пленарные: если это будет приводить к коллапсу, то мэр может обратиться в Верховную Раду о назначении новых внеочередных выборов», – сообщил Лях и добавил, что люди уже от выборов, по его мнению, устали.

Также городской голова Славянска сообщил, что договориться о чем-то с лидерами фракций пока не получается: «Как только они слышат о том, что не принимаются кадровые решения, – желание дальше обсуждать и бюджет, и все вопросы у них пропадает».

Лях сказал, что назначит следующую сессию на среду, 10 марта, а если депутаты не придут – то на пятницу 12 марта.

Мнение других фракций

По мнению Ольги Алтуниной, главы фракции «Слуга народа», причины кризиса, – это не только политическая борьба, я еще и политическая неграмотность.

Вопрос в грамотности юридической, вопрос в грамотности как депутатов стоит, наверное, больше

«Для того, чтобы выполнить их требования, не нужны даже остальные депутаты. Они могут подать свой проект решения и большинством проголосовать. То есть, – они сами могут выполнить свои требования. Поэтому вопрос в грамотности юридической, вопрос в грамотности депутатов стоит, наверное, больше», – анализирует ситуацию депутат. По мнению Алтуниной, в Славянске ВГА не будет, а вот перевыборы – вполне вероятны.

Своими действиями они снижают свой рейтинг

«Своими действиями они снижают свой рейтинг. Какой КПД от их саботажа, большой вопрос. Не знаю, кто руководит этим процессом за кадром, но явно, что это люди, не заинтересованные ни в развитии города, ни в сохранении имиджа их партий», – считает Алтунина.

Анатолий Тишаков, глава фракции «Европейская солидарность», называет «контрольным выстрелом в голову» неявку депутатов от трех фракций на сессию.

Мне любопытно, что теперь они будут объяснять своим избирателям

«Мне любопытно, что теперь они будут объяснять своим избирателям в этих же самых палатках, которые они наставили, что городской голова дестабилизирует ситуацию. Хотя сами они этим же и занимаются», – говорит депутат.

Тишаков убежден: депутаты обязаны приходить в совет и советоваться с другими депутатами о том, как развивать город, а не говорить языком ультиматумов.

Народ рассудит и расставит все по местам

«Я считаю, что нужно собраться общественности, собраться их же избирателям и посмотреть: кто сюда приходит, и делать выводы», – заявил Анатолий Тишаков.

«Решать им, к чему они движутся» – Кириленко

Павел Кириленко, руководитель Донецкой областной ВГА, признает: введение военно-гражданских администраций – это не достижение. ВГА на линии фронта нужны для того, чтобы оперативно решать вопросы. Но есть вероятность, что такая администрация будет и в Славянске.

Такое решение может быть принято

«Статья 3 закона о военно-гражданских администрациях четко предусматривает, при каких условиях вводится в таких городах ВГА: в том числе, при условии самороспуска или невыполнения депутатским корпусом своих полномочий. А дальше решать им, к чему они движутся. Конечно, после моего детального основательного доклада главе государства такое решение может быть принято, если оно будет отвечать требованиям закона», – прогнозирует руководитель Донецкой области.

По словам Кириленко, финансовая поддержка ВГА – в приоритете у области. Например, за 2019-2020 годы на развитие территории ВГА Торецка область дала 65,5 млн. грн. Почти 67 миллионов гривен получила ВГА Авдеевки. А на новый водопровод ВГА Торецка из своего бюджета дает 10 миллионов на совместное финансирование с областью.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).