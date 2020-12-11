«Погибло 15 тысяч человек, как вы можете сюда прийти?!» Первая сессия горсовета Славянска началась скандалом

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Скандалом между депутатами от ОПЗЖ и ветеранами АТО ознаменовалась первая сессия нового созыва в Славянске. «Оппозиционная платформа «За жизнь» обвинила в попытке сорвать сессию вновь избранного мэра от «Оппоблока» Вадима Ляха. Лях же заявил Радио Донбасс.Реалии, что заинтересован в проведении сессии, ведь на повестке дня стояли вопросы, касающиеся выплат зарплат работникам коммунальных предприятий.

В Славянске состоялась первая после местных выборов сессия городского совета. Места в городском совете впервые заняли ветераны АТО Анатолий Тишаков и Ярослав Золотой от «Европейской солидарности». Пришла депутат от «Партии мира и развития» Неля Штепа, которую судят по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Пришел и антигерой сайта «Миротворец» Павел Придворов от ОПЗЖ. Во время избирательной кампании он агитировал за восстановление экономических связей с Россией и защиту прав русскоязычных.

Вел сессию фигурант сайта «Миротворец» по событиям весны 2014 года, избранный во второй раз мэром от «Оппозиционного блока», Вадим Лях.

«Мы за каждым будем наблюдать» – ветеран АТО

Пришли на сессию и ветераны АТО из разных городов Донетчины. От их имени к депутатам обратился Сергей Кошуков. Он напомнил, что 12 апреля Славянск захватили подконтрольные России формирования во главе с полковником ФСБ России Игорем Гиркиным. А 13 апреля в бою в микрорайоне «Семеновка» погиб офицер СБУ Геннадий Биличенко. Биличенко стал первым украинским военным, погибшим на Донбассе.

«13 апреля Неля Штепа с Гиркиным приехали туда на блокпост. А после того туда приехала машина и расстреляли первых трех «альфовцев». Это какой-то сюрреализм. Посмотрите, кто у нас тут сидит в депутатах. Неля Игоревна, как вы можете сюда вообще прийти?! У нас погибло 15 тысяч человек», – сказал Кошуков.

Мы за каждым из вас будем наблюдать. И вам никто не поможет

Также он обратился к депутатам от ОПЗЖ: «Если ваш руководитель, Медведчук, кум Путина, нам тут преподносит «русский мир», федерализацию и тому подобное, – вы в это не лезьте, пожалуйста. Мы за каждым из вас будем наблюдать. И вам никто не поможет: ни СБУ, ни полиция, ни «толстолобики».

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Потасовка возле столовой

В работе сессии объявили перерыв. Чтобы посовещаться, депутаты от ОПЗЖ пошли в столовую исполкома. Там между и ними и ветеранами АТО завязался конфликт. Кто-то кинул неизвестный предмет в местного предпринимателя Олега Берко, который все время сопровождал депутатов от ОПЗЖ. Между столовой и ветеранами, чтобы не допустить драки, встали полицейские. А ветераны уверяли, что хотят задать Павлу Придворову несколько вопросов.

Вот что рассказал нам Сергей Кошуков: «Пусть он объяснит свои бигборды, которые он понаписывал (о восстановлении экономических связей с Россией – ред.), он сказал, что власть здесь захватили фашисты, – пусть ответит».

Павел Придворов отвечать на вопросы не вышел. Более того, депутаты от ОПЗЖ просили полицию обеспечить им коридор безопасности.

О России и радикалах

Произошло нападение на нас, заблокировали сейчас нас в этой столовой

адио Донбасс.Реалии пообщалось в столовой с Павлом Придворовым. Вот что он рассказал о конфликте: «Трудно комментировать: какие-то люди в камуфляже сегодня пришли и не дают в нормальном режиме сессию городского совета. Произошло нападение на нас, заблокировали сейчас нас в этой столовой. Мы обращаемся в полицию в связи с противоправными действиями неизвестных лиц. Это люди приезжие. По всей видимости, городской голова желает так воздействовать на депутатов».

Украина не прекратила никаких экономических отношений с Российской Федерацией

Спросили мы у Павла Придворова, зачем он использовал борды о восстановлении экономических связей с Россией, совершившей агрессию на Донбассе. Вот что ответил депутат: «Вы знаете, что Украина не прекратила никаких экономических отношений с Российской Федерацией. Единственное, – сейчас введены определенные санкции, эмбарго, которые не позволяют нормально работать нашим предприятиям и вести торговые отношения с Россией. Вот за это мы и выступали. Для того, чтобы все-таки привести страну к миру, для того, чтобы подписано было мирное соглашение и для того, чтобы были восстановлены экономические отношения. Больше ничего мы не хотим. Мы хотим, чтобы страна была целостна, чтобы страна восстановилась в тех границах, в которых она была и ранее».

Также мы дважды спрашивали Павла Придворова, считает ли он до сих пор (В 2019 года на митинге перед выборами в парламент, стоя рядом с Натальей Королевской и Нелей Штепой, Придворов говорил о «кровавой гражданской войне, когда брат убивает брата».), что в Украине идет гражданская война. На это Павел Придворов ничего не ответил.

Лях собрал радикалов, которые срывают сессию

А вот предприниматель Олег Берко высказался по поводу ветеранов АТО так: «У меня работает 150 «атошников». Люди стоят за станками. А которые кричат, где они были, «атошники». Да у нас полстраны «атошников». Только у Свинарчуков они не спрашивают, куда деньги делись, и куда жизни подевались. Беспредел самый настоящий. Власти в городе нет. Лях собрал радикалов, которые срывают сессию, которые нападают: мне кинули в голову тяжелым предметом».

Лях как никто другой заинтересован в проведении этой сессии, тут порядка семи вопросов, связанных с жизнедеятельностью города

А Вадим Лях так прокомментировал обвинения в намеренном срыве сессии: «Лях как никто другой заинтересован в проведении этой сессии, тут порядка семи вопросов, связанных с жизнедеятельностью города. Это перемещение средств в горздраве для того, чтобы открыть новое ковидное отделение. Оплата «Воде Донбасса» за воду, поставленную еще в прошлом месяце. Также ряд вопросов, связанных с оплатой за услуги коммунальным предприятиям. И это даст возможность выплатить зарплату трем коммунальным предприятиям, которые занимаются благоустройством города».

Мэр Славянска сказал нам, что мог бы и сам подписать эти документы. Но, чтобы не было обвинений в узурпации власти, решил их вынести на рассмотрение депутатов.

Через несколько десятков минут ветераны АТО покинули здание муниципалитета. А депутаты от ОПЗЖ вернулись в зал заседаний.

В пятницу сессия так и не закончилась, и ни один вопрос так и не проголосовали. Объявили перерыв до вторника.

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