ОГП підготував повідомлення до Міжнародного кримінального суду через обстріли цивільних об’єктів на Луганщині

В Офісі генерального прокурора повідомили, що заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов підписав чергове інформаційне повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо серйозних порушень міжнародного гуманітарного права з боку представників окупаційних адміністрацій на території Луганської області.

«Звернення містить інформацію про факти систематичного застосування РФ та підконтрольними їй незаконними збройними формуваннями озброєння невибіркової дії, наслідки ураження яким непрогнозовані, та здійснення обстрілів цивільних об’єктів. Мова йде про артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об’єктів газо-, водо-, електропостачання, тобто тієї інфраструктури, що не використовується у військових цілях, а, отже, заборонені Женевською конвенцією 1949 року», – йдеться в повідомленні ОГП.

Як повідомив Гюндуз Мамедов, у кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, 328 цивільних були поранені, а 197 людей загинули.

За даними ОГП, повідомлення до Міжнародного кримінального суду підготували на основі моніторингових візитів правозахисників в зону збройного конфлікту, інтерв’ю з постраждалими та матеріалів кримінальних проваджень.

«У повідомленні викладено інформацію про 34 факти невибіркових обстрілів. Наслідками таких дій з боку окупанта були численні ушкодження водогонів, гідротехнічних споруд, виробничих будівель та обладнання, перерви у водопостачанні та електроживленні у селищах Новотошківське, Вовчоярівка, Лоскутівка, Підлісне, Тошківка, Світличне, міст Гірське, Золоте та Попасна із загальною кількістю населення понад 40 тисяч. З 2014 року встановлено понад 7 тис пошкоджених та зруйнованих об’єктів інфраструктури Луганської області. Лише за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, внаслідок яких пошкоджено 22 об’єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 цивільних громадян та один загинув», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОГП, до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду наразі направлено 16 інформаційних повідомлень щодо порушень міжнародного гуманітарного права в Криму та на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.