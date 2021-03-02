Росія є частиною конфлікту на Донбасі, а не посередником – голова Європейської ради

Голова Європейської ради Шарль Мішель перебуває зі своїм першим візитом в Україні. Разом із президентом Володимиром Зеленським він відвідав Донбас і висловив «однозначну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України».

«Росія – частина цього конфлікту, а не посередник. Ми очікуємо від Росії повного доступу для спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всіх територій України, які не підконтрольні уряду. І пандемія COVID-19 не повинна використовуватись як привід для подальшого відмежування цих територій від України», – наголосив голова Європейської ради під час виступу для преси у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя» у Луганській області, де він перебував разом і президентом України Володимиром Зеленським.

Мішель подякував за роботу представникам ОБСЄ і підкреслив, що «єдиним шляхом у перед є виконання Мінських угод, і до їх повного виконання «санкції ЄС проти Росії залишаться у силі».

Мішель привітав роботу України у співпраці із міжнародними партнерами для поліпшення щоденного життя українців на лінії розмежування і додав, що цього року ЄС починає нову програму із допомоги для пом'якшення впливу конфлікту й відновлення економіки постраждалих регіонів.

«Народ України не наодинці, ми на вашому боці», – сказав голова Європейської ради.

Офіс президента України​ також зазначає, під час зустрічі лідерів голова Європейської ради також наголосив на важливості боротьби проти корупції та проведення реформ в Україні: «Пане президенте, ми – ваші друзі. Ми підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до верховенства права й реформи судової системи в Україні».

У заяві для ЗМІ зі свого боку Володимир Зеленський висловив «глибоку вдячність» ЄС та особисто Шарлю Мішелю за політичну підтримку, дипломатичний і санкційний тиск на Росію.

«Переконаний, що Європейська рада під головуванням Шарля Мішеля наприкінці цього місяця матиме жорстку позицію стосовно агресії проти України», – сказав Зеленський.

Як повідомляв «Голос Америки», напередодні Мішель відвідав Грузію й, зокрема, адміністративну межу із Південною Осетією, яка не контролюється урядом Грузії.

За словами Шарля Мішеля, цього року ЄС розпочинає «нову програму для підтримки економічного розвитку та надання державних послуг» на Донбасі, і це також включатиме фінансування пунктів в’їзду-виїзду.

«Ганебна реальність у тому, що люди продовжують помирати тут й стикатись зі страшними наслідками війни», – мовиться на офіційній Twitter-сторінці Мішеля.

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