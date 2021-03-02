В ОПУ розповіли про перебіг поїздки Зеленського і президента Європейської ради на Донбас

В Офісі президента України повідомили, що президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель в перебігу поїздки на Луганщину 2 березня відвідали Центр надання адмінпослуг (ЦНАП) на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) «Щастя» та поспілкувалися з представниками міжнародних гуманітарних місій.

У заяві для ЗМІ на цьому КПВВ Зеленський висловив «глибоку вдячність» ЄС та особисто Шарлю Мішелю за політичну підтримку, дипломатичний і санкційний тиск на Росію.

«Переконаний, що Європейська рада під головуванням Шарля Мішеля наприкінці цього місяця матиме жорстку позицію стосовно агресії проти України», – сказав Зеленський.

Як передає сайт ОПУ, президент Європейської ради, зі свого боку, наголосив на незмінній підтримці ЄС незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

«Ми надаємо всіляку підтримку всіма можливими способами й докладаємо всіх зусиль, щоб підтримати формат «нормандської четвірки» та роботу Тристоронньої контактної групи, щоб принести мир людям Донбасу... Наші економічні санкції проти Росії залишаться. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником», – цитує ОПУ слова Шарля Мішеля.

Повідомляється, що, за словами Шарля Мішеля, цього року ЄС розпочинає «нову програму для підтримки економічного розвитку та надання державних послуг» на Донбасі, і це також включатиме фінансування пунктів в’їзду-виїзду.

Раніше сьогодні у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що в денні години вівторка, якраз у час перебування Шарля Мішеля на Донбасі, на всій лінії розмежування спостерігалася «тиша».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.