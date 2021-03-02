Упродовж дня на Донбасі спостерігається «тиша» – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомляють, що на Донбасі з початку доби на всій лінії розмежування спостерігається «тиша».

Водночас, згідно з повідомленням штабу ООС, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт БПЛА бойовиків із перетином лінії розмежування. Його заблокували засобами РЕБ, повідомили українські військові.

На сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Сьогодні поблизу Щастя перебувають в рамках поїздки на Луганщину президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.