Київ про 150-те засідання ТКГ у підгрупах: Росія хоче підпорядкувати всі питання своїй «політичній меті»

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі повідомила про проведення у вівторок 150-го за ліком засідання в робочих підгрупах, під час яких Київ наполягав, що «російська сторона має взяти на себе повну політичну відповідальність за домовленості, які уклало її керівництво на вищому міжнародному рівні».

«Натомість, вони (російська сторона – ред.) ухиляються від визнання такої відповідальності і продовжують наполягати, що РФ є лише посередником у конфлікті на рівні з ФРН та Францією, та ОБСЄ», – вказує українська делегація у ТКГ за підсумками засідання робочої групи з політичних питань.

«Практично безрезультатно» завершилося засідання підгрупи з безпеки, додає українська сторона.

«У гуманітарній підгрупі російська сторона знову заблокувала питання відкриття роботи КПВВ зі свого боку, незважаючи на успішний пропуск конвою ООН з гуманітарною допомогою, який відбувся 1 березня через КПВВ «Щастя» та засвідчив повну готовність його до пропуску вантажів та пасажирів. Ініціативи, запропоновані Главою нашої делегації Л.Кравчуком, надання нами пасажирського транспорту (автобусів) для здійснення перевезення пасажирів на КПВВ «Щастя» та «Золоте», інших технічних умов для початку сталої роботи пропускних пунктів не залишають аргументів російській стороні, які б могли виправдати її зволікання щодо розблокування», – йдеться в повідомленні.

Українська делегація у ТКГ наполягає, що російська делегація «намагається підпорядкувати усі питання (гуманітарні, безпекові, економічні) своїй політичній меті – примусити Україну та ОБСЄ вести прямі перемовини з представниками квазі-державних маріонеткових утворень як з повноважними представниками однієї зі сторін конфлікту».

Російська сторона наразі не коментувала заяву української делегації в ТКГ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.