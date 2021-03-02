На Донбасі за добу постраждали 9 українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 1 березня постраждали дев’ятеро українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Неподалік Павлополя внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Збройних сил України зазнав бойового поранення, ще вісім воїнів – бойового травмування», – ідеться в повідомленні.

За цими даними, російські гібридні сили минулої доби сім разів порушили режим припинення вогню, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» нарахували по два обстріли з боку Збройних сил України.

На ресурсах угруповання «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць окупованого Донецька. На сайтах угруповання «ЛНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.