Медведчук втрачає силу, бойовики гатять по своїх: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Услід за блокуванням телеканалів соратника Віктора Медведчука Тараса Козака 112, Zik та NewsOne, Володимир Зеленський 20 лютого ввів санкції і проти самого кума Путіна та його дружини Оксани Марченко. Це рішення підтримали США та західні експерти, а також більшість українців. Спікер же Володимира Путіна Дмитро Пєсков натякнув, що чергова атака на Медведчука може призвести до загострення на Донбасі, а телеведуча Оксана Марченко заявила, що для «захисту українського народу від зеленого свавілля» йде в політику (утім, як кажуть опитані нами експерти, вона має мало шансів на популярність).

Зокрема, РНБО відібрала у пов'язаних із Медведчуком структур 1400-кілометровий нафтопровід «Самара – Західний напрямок», яким до України перекачувалося із Росії дизельне паливо. За даними СБУ, труба незаконно залишилась у приватній власності після набуття Україною незалежності, а гроші, отримані від її експулатації, використовувались на фінансування проросійських сил в Україні. Услід за черговими санкціями проти Медведчука українське онлайн-видання «Цензор» опублікувало нібито аудіозапис розмови Віктора Медведчука і куратора України від Росії, тодішнього помічника Володимира Путіна Владислава Суркова. На плівці, датованій вереснем 2014-го року, вони обговорюють поставки електроенергії з України до вже анексованого Росією Криму, а Сурков називає угруповання «ЛДНР» «нашими подопічними». Головред «Цензор» Юрій Бутусов у нашому ефірі висловив думку, що саме тоді Віктор Медведчук отримав від Петра Порошенко карт-бланш на збагачення в Україні (зокрема, і право контролювати трубу «Самара – Західний напрямок») – в обмін на згоду Володимира Путіна припинити наступ на Донбасі та залучити Францію і Німеччину до Нормандського формату. Плівку взялась досліджувати СБУ, а сам Медведчук заявив, що не пам'ятає конкретно цієї розмови із Сурковим, але «знає теми», які там лунали. Подробиці – в ефірі.

На фронті – ескалація. Тільки за один день 26 лютого поранення отримали 11 українських військових – це антирекорд із часів оголошення «перемир'я» 27 липня минулого року. Станом на суботу 27 лютого за шість днів бойовики поранили аж 19 бійців ЗСУ. В штабі ООС констатують, що запит «режиму тиші» через місію ОБСЄ вже відверто ігноруються угрупованнями. Делегація України у Мінську заявила, що чекає на реакцію від країн-партнерів по Нормандському формату (Франції, Німеччини та Росії) щодо загострення. Також штаб ООС повідомив про нову тактику бойовиків на Донбасі – підкидувати міни на позиції українських військових, на яких вони регулярно підриваються.

Під непідконтрольною Горлівкою 20 лютого відбулося щось дивне: угруповання «ДНР» заявило про обстріл з боку ЗСУ та одного загиблого, але російські найманці Ігор Гіркін та Ігор Безлер заявили, що там загинули до 20 бойовиків. Ми розбираємось, що ж там насправді могло трапитися (якщо коротко – бойовики могли просто обстріляти своїх, втративши із ними зв'язок).

Монітори ОБСЄ знайшли поблизу окупованого Алчевська російську радіолокаційну станцію – техніку для контролю повітряного простору (до речі, прикриту брезентом у синьо-жовтих кольорах). Ми розібралися, що ж вона прикриває, а також про що говорить розгортання РЛС-ок бойовиками поблизу лінії фронту.

У селищі Нікольське Донецької області під Маріуполем місцеві мешканці добилися скасування аукціону на видобуток цирконію в їхньому районі. Вони переймалися, що через видобуток цього мінералу будуть заражені навколишні річки та ліси. Утім, за словами місцевих, ця епопея, яка триває із 2004-го року, навряд чи закінчиться цим черговим скасуванням аукціону.

Наостанок – гарні новини із самого Маріуполя: в місцевому храмі там відкрилася Школа бандури та україньского живопису. Познайомтеся із її викладачами та тими, хто вирішив опанувати гру на традиційному українському інструменті чи навчитися петриківському розпису в найбільшому місті підконтрольного Україні Донбасу.

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