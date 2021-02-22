Под Мариуполем не будут добывать цирконий: аукцион отменен – Лубинец

(Друкуємо мовою оригіналу)

Государственная служба геологии и недр Украины отменила аукцион на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония и редкоземельных металлов в поселке Никольское Донецкой области. Об этом сообщил народный депутат, глава комитета по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на решение Госгеонедр Украины. В феврале близ Мариуполя прошло несколько митингов против добычи циркония.

Что произошло

Государственная служба геологии и недр Украины сняла с аукциона разрешения на геологоразведку циркония в Никольский районе. Лубинец сослался на приказ главы Госгеонедр Романа Опимаха от 18 февраля 2021 года.

Пообещал способствовать тому, чтобы это месторождение никогда больше не стало предметом торгов

«Циркониевая эпопея, наконец, завершилась. Председатель Госгеонедр Роман Опимах подписал приказ о снятии с аукциона разрешения на геологоразведку циркония в Никольский районе. Кроме того, он пообещал максимально способствовать тому, чтобы это месторождение никогда больше не стало предметом торгов», – сообщил у себя на странице народный депутат Дмитрий Лубинец.

Также депутат поблагодарил активистов, выходивших на акции.

Почему люди были против аукциона?

Пласт циркония площадью около 40 га находится в 1,5 километрах от поселка Никольское. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей. Ее выставили на аукцион. Начальная цена составляла более 4,2 миллионов гривен.



В феврале в Никольском прошло несколько акций против добычи циркония. Вышли около двух тысяч жителей из 6 населенных пунктов: они обвиняли Государственную службу геологии и недр Украины в продаже разрешения с нарушением закона (не проведены общественные слушания перед началом аукциона, нет заключения экологов относительно воздействия предполагаемого места разработки на окружающую среду), требовали вмешательства президента, а также грозились жечь технику, если дойдет до строительства рудника.

Местные переживали, что в процессе обработке месторождений будут заражены ближайшие реки, озера и Старокрымское водохранилище, вред может быть нанесен расположенным неподалеку ландшафтному парку Каменные могилы, Великоанадольскому лесу и сельскохозяйственным угодьям.

На сайте Государственной службы геологии и недр была опубликована статья, в которой говорилось о геологической доразведке Азовского месторождения в Никольском районе Донецкой области и том, что победитель аукциона будет проводить эти работы исключительно с целью оценки его влияния на окружающую среду – и только с согласия громады.

Как действовала власть

11 февраля жители близлежащих населенных пунктов в знак протеста перекрыли трассу на выезде из Никольского.

12 февраля Госгеонадра опубликовало в фейсбук объявление, адресованное потенциальным участникам аукциона, с просьбой о проведении общественных слушаний с громадой.

15 февраля должен был состояться аукцион на исследовательско-промышленную разработку месторождения циркония в поселке Никольское, но этого не случилось из-за отсутствия участников.

18 февраля в Государственной службе геологии и недр Украины подписали приказ о снятии с аукциона разрешения на геологоразведку циркония в Никольский районе.

При этом в социальных сетях люди не спешат радоваться такому решению. Говорят, уже не первый раз останавливают начало разработки – в 2004, 2012 и теперь в 2021-м.

В 2012 году попытка продажи месторождения ООО «Азовское рудоуправление» провалилась в связи с массовыми протестами, погасить которые удалось только после того, как Донецкая областная администрация отменила свое же решение о продаже прав на разработку рудника.



Сейчас же местные активисты отмечают, что в письме Минзащиты окружающей среды и природных ресурсов от 15 февраля 2021 года есть фраза: «Предлагаем номинировать участок полезных ископаемых для продажи на аукционе».

И хотя это письмо подписано раньше, чем появился приказ Романа Опимаха, местные жители считают, что это не конец войны за их экологию.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите.