(Друкуємо мовою оригіналу)

В конце февраля состоится аукцион на разработку месторождения циркония близ Мариуполя – в пгт Никольское. Лот об этом размещен в системе PROZORRO. Пока зарегистрирован только один участник. В начале февраля в Никольском прошли массовые протесты местных против продажи земельного участка с залежами редкоземельного метала. Вышли около двух тысяч жителей из 6 населенных пунктов: они обвиняют Государственную службу геологии и недр Украины, в продаже разрешения с нарушением закона, требуют вмешательства президента и грозятся жечь технику. Почему? И как объясняет госорган планы на месторождение? Радио Донбасс.Реалии побывало в Никольском.

«Я и сейчас предлагаю, организуйте посты на всех дорогах, нужно следить, зорко смотреть, чтобы не пропустить ни технику, никого. Нас будут и дальше обманывать. Они начнут, они уже посчитали свою прибыль».

«Мы не дадим здесь строить БАМ, получать 300-500 млн прибыли. Ваши миллионы, чтоб они уже вам повылазили»

«Речь идет о нашей с вами свободе. Мы сегодня как стадо примем то, что нам тут нахлобучивают?»

Это слова, с которыми 3 февраля в Никольском (бывшее Володарское, 15 километров от Мариуполя) жители вышли на митинг против циркониевого рудника.

«Страсти» по Азовскому месторождению редкоземельных металлов, имеют давнюю историю. Разведано оно еще во времена СССР, по объемам залежей превосходит аналогичное в Северной Америке. По состоянию на 2007 год экономический эффект от добычи редкоземельного минерала, согласно научным исследованиям, исчислялся сотнями миллионов долларов.

В 2004 и 2012 годах жители Никольского уже останавливали начало разработки. В 2012 году попытка продажи месторождения ООО «Азовское рудоуправление» провалилась в связи с массовыми протестами, погасить которые удалось только после того, как Донецкая областная администрация во главе с тогдашним главой Андреем Шишацким отменила свое же решение о продаже прав на разработку рудника.

В нынешнем году о нем вспомнили снова, и в этот раз жители Боевого, Мангуша, Федоровки, Малиновки, Республики и Никольского настроены более решительно. Многие говорят: готовы не только перекрывать дорогу, но и жечь технику, если дойдет до строительства рудника. Возбудить уголовное дело в отношении неправомерных действий чиновников предложила депутат Никольского сельсовета Любовь Канкина. Она считает, что игнорирование мнения жителей – преступление.

Если будет возбуждено уголовное дело, то ни о каких лотах на продажу не может быть и речи

«Есть у нас Криминальный кодекс Украины, есть статья 441, в которой говорится, что, если есть нарушение закона представителями государственной власти (уверена, что без них не обошлось), мы имеем право подать на них в суд. Если будет возбуждено уголовное дело, то ни о каких лотах на продажу не может быть и речи», – сказала Любовь Канкина.

Участник митингов 2012 года, геолог Валерий Овсянников говорит, что в 70-е годы прошлого столетия по причине наличия большого геологического разлома здесь не стали строить атомную станцию, что залежи циркония радиоактивны, и радиационный фон уже на глубине 40 метров может превышать естественный в десятки раз, и предложил выкупить этот участок всей громадой, чтобы закрыть вопрос его продажи навсегда.

«В этом лоте сказано, что на продажу выставляется Азовское месторождение редкоземельных материалов, первичная стоимость его – 4 255 000 гривен, по-моему. Вот во столько господин Опимах (Роман Опимах, глава Государственной службы геологии и недр Украины – ред.) оценивает здоровье граждан. Давайте мы сейчас здесь шапку бросим и по 200 гривен скинемся, даже Володарского района хватит для этого, и купим его (месторождение – ред.) в свое пользование, чтоб больше на него никто не посягал», – предложил геолог.

Претендовать через PROZORRO может теперь кто угодно. Мы не увидим этого до окончания торгов. Это тупик

В нынешнем году заявку на аукцион подала харьковская компания, и снова процедура проходит с нарушениями, говорит депутат мариупольского городского совета Максим Бородин: в частности, не проведены общественные слушания перед началом аукциона, нет заключения экологов относительно воздействия предполагаемого места разработки на окружающую среду. Эти заключения необходимо было сделать перед объявлением торгов, так как после него все вышеуказанные мероприятия утратят свою силу, считает депутат.

«Госгеонедра настаивает на том, что голос громады будет услышан, но аукцион не отменяет. Манипуляция в том, что, когда инвестор потратит свои деньги на право разработки участка, а это десятки миллионов гривен, он будет добиваться, чтобы этот участок разрабатывался. И проводить после этого оценку воздействия на окружающую среду просто бесполезно. У людей же категорическое несогласие с любым способом разработки этого участка, потому что он находится всего в полутора километрах от ближайшей застройки. В этот раз заявку подавал ЧАО «Харьковский плиточный завод». Они подали заявку, но претендовать через PROZORRO может теперь кто угодно. Мы не увидим этого до окончания торгов. Это тупик», – сказал Бородин .

Ответа от Госгеонадра на официальный запрос Радио Донбасс.Реалии так и не получило. На сайте Государственной службы геологии и недр опубликована статья, в которой говорится о геологической доразведке Азовского месторождения в Никольском районе Донецкой области и победитель аукциона будет проводить эти работы исключительно с целью оценки его влияния на окружающую среду – и только с согласия громады. Речи об отмене аукциона не идет.

«Местные жители смогут вносить предложения по осуществлению работ на объекте, – пояснил глава службы Роман Опимах. – Сама же процедура предназначена для выявления характера, интенсивности и степени опасности влияния хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоровье населения. Согласования по добыче без согласия громады не будет!»

Если государство понимает важность проблемы, оно должно снять эту землю с торгов и забыть раз и навсегда

Интерес к месторождению, способному принести многомиллионные прибыли, остается открытым. При этом об ущербе, который может быть нанесен региону, публикаций органов власти нету. Поселок Никольское находится на наивысшей точке относительно всех населенных пунктов; есть реки, озера и Старокрымское водохранилище, которые могут быть, по словам несогласных, заражены в процессе разработки; общественности неизвестно, каким образом отработанные породы будут храниться, как и кто будет обогащать руду – цирконий имеет высокий уровень опасности при транспортировке опасных грузов (международный классификатор ДОПОГ – ред.), где будут брать воду в огромных промышленных масштабах, если ее не хватает даже для населения – большинство колодцев пересохло. Разработка рудника, как считают специалисты в области геологии, будет вестись открытым способом с проведением взрывных работ, что в условиях геологических особенностей месторождения может привести к катастрофе. Непоправимый урон может быть нанесен расположенным неподалеку ландшафтному парку Каменные могилы, Великоанадольскому лесу и сельскохозяйственным угодьям.

Местная власть при поддержке областной администрации обратилась в Госгеонедра и президенту страны с запросом об отмене аукциона. Главная цель громады – снять участок с торгов и «забыть о разработке месторождения надолго», говорит глава Никольского сельсовета Василий Митько.

«Если государство понимает важность проблемы, оно должно снять эту землю с торгов и забыть раз и навсегда. Люди настроены решительно и, если этот вопрос не снимут или отодвинут до лучших времен, для будущих поколений, для исследования и понимания всех рисков, они не успокоятся», – подытожил глава Никольского поселкового совета.

После митинга эколог и мутный депутат Максим Бородин написал на своей странице: «Настроение у людей такое, что я не позавидую тому, кто осмелиться выиграть аукцион и пригнать туда технику. В стране, где перестают работать законы, которые должны охранять экологические права граждан, граждане имеют полное право на бунт». «Право на бунт» участники митинга даже зафиксировали в своей резолюции.

11 февраля жители близлежащих населенных пунктов в знак протеста перекрыли трассу на выезде из пгт Никольское. 12 февраля Госгеонадра опубликовало на своей странице в фейсбук объявление, адресованное потенциальным участникам аукциона, с просьбой проведения общественных слушаний с громадой. Несмотря на протесты, лот по-прежнему не снят с торгов, первый раунд которых, был назначенный на 15 февраля, не состоялся, так как на товарной бирже «Украинская энергетическая биржа», кроме Харьковского плиточного завода, не зарегистрировался ни один участник. Повторный аукцион состоится в конце февраля.

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