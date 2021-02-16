Зеленський про загибель трьох військових: за 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії

Президент України Володимир Зеленський провів нараду через загибель трьох українських військових на Донбасі.

«За 10 днів чекаю на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми, щоб більше ми не втрачали людей у такий страшний спосіб», – заявив Зеленський у телеграмі.

У ніч проти 16 лютого він розповів, що одразу після прибуття з Об’єднаних Арабських Еміратів в аеропорту зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, міністром оборони Андрієм Тараном, заступником керівника Офісу президента Романом Машовцем, членом комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком.

«Хлопці підірвалися на п’яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого наші військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла», – написав Зеленський у телеграмі.

За його словами, розглядаються три ймовірні причини підриву:

порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями;

теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни;

недбале ставлення військових до служби, що мало вияв у неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

«Однак питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу», – додав Зеленський.

Президент зазначив, що додатково дав кілька завдань керівництву Збройних сил України:

провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами;

до кінця місяця перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення, оскільки «важлива їхня доцільність». Згідно з розпорядженням президента застарілі та недоцільні міни необхідно зняти, вказавши це у відповідних документах;

продовжити розмінування ще активніше: «не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові».

14 лютого біля селища Новолуганського на Донеччині загинули троє українських військовослужбовців, які підірвалися на «невідомому вибуховому пристрої».

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністрові оборони Андрієві Тарану і головнокомандувачеві Збройних сил України Русланові Хомчаку терміново прибути в зону проведення операції Об’єднаних сил для встановлення обставин їхньої загибелі.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження.