Троє військових загинули на Донбасі, підірвавшись на невідомому пристрої – ОТУ «Північ»

Троє військових загинули 14 лютого на Донбасі, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, повідомило оперативно-тактичне угруповання «Північ».

«14 лютого неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Українська сторона, попри всі ці порушення, заявляла, що перемир’я триває далі, бо, мовляв, щоб говорити про його зрив, потрібні принаймні два тижні бойових дій.

Водночас минулого тижня голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.