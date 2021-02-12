США в ОБСЄ: посилення боїв на Донбасі свідчить, що Росія є рушієм конфлікту і при бажанні «підвищує градус»

«Різким нагадуванням про те, що Росія контролює конфлікт в Україні» назвала очільниця місії США в ОБСЄ ескалацію бойових дій на сході України 5-7 лютого, коли було зареєстровано 349 випадків порушення режиму припинення вогню.

Тимчасово повірена в справах США в ОБСЄ Кортні Остріан у своїй промові вказала, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію боїв на сході України, за втрати серед військових, і за труднощі для цивільного населення.

Росія має припинити марні спроби заперечити свою роль у конфлікті

«Росія несе відповідальність за вбивства та поранення у конфлікті, який вона підігріває і підтримує. Загострення бойових дій останнім часом, свідчить, що Росія може підвищувати градус конфлікту, коли вона того забажає», – наголосила представниця США.

«Лише за минулий тиждень щонайменше двох військових Збройних сил України було вбито вибуховими пристроями і багатьох було поранено».

Остріан закликала Росію повністю виконувати Мінські домовленості (12 лютого виповнилася шоста річниця підписання Мінських угод – ред.) а також долучитись до переговорів щодо відкриття пунктів пропуску на територіях, які тимчасово контролюють російські гібридні сили.

Дипломат також наголосила на тому, що невиправдані складнощі для місцевого населення постали через відмову Росії та її поплічників відкрити два нові пункти перетину в Золотому та Щасті.

«Якщо ми хочемо побачити справжній прогрес на шляху до мирного і стабільного вирішення конфлікту, Росія має припинити марні спроби заперечити свою роль у конфлікті і відповісти на політичну волю, яку демонструє Київ», – наголосила дипломат.

В своїй промові, Остріан також привернула увагу до порушень прав людини в Криму та засвідчила підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

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