Резніков заявив, що втрати від окупації територій Донбасу оцінюються у 375 млрд грн

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив із посиланням на експертні дані, що втрати від окупації територій у Донецькій і Луганській областях наразі становлять 375 мільярдів гривень без урахування вартості активів.

«За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій, втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 мільярдів гривень, і це без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях», – цитує Резнікова агенція «Інтерфакс-Україна» під час обговорення у Києві Національної економічної стратегії-2030 на тему «Реінтеграція тимчасово окупованих територій України».

Крім того, Резніков додав, що за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької і Луганської областей оцінюють у понад 21 мільярд доларів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.