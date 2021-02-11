Зеленський і посли G7 поїхали на Донбас – ОП

Президент України Володимир Зеленський 11 лютого прибув із робочою поїздкою до Донецької області, повідомляє Офіс голови держави.
За повідомленням, разом із Зеленським на Донбас вирушили і посли країн «Групи семи».
В ОП повідомили, що Зеленський ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил.
11 лютого українська делегація в ТКГ повідомила, що вранці цього дня на Донбасі загинув український військовий, в якого влучив російський снайпер.
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