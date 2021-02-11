Зеленський і посли G7 поїхали на Донбас – ОП

Президент України Володимир Зеленський 11 лютого прибув із робочою поїздкою до Донецької області, повідомляє Офіс голови держави.

За повідомленням, разом із Зеленським на Донбас вирушили і посли країн «Групи семи».

В ОП повідомили, що Зеленський ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

11 лютого українська делегація в ТКГ повідомила, що вранці цього дня на Донбасі загинув український військовий, в якого влучив російський снайпер.