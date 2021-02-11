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11 лютого 2021, Київ 12:44
Новини | Політика

Зеленський і посли G7 поїхали на Донбас – ОП

Володимир Зеленський на Донбасі, листопад 2020 року

Президент України Володимир Зеленський 11 лютого прибув із робочою поїздкою до Донецької області, повідомляє Офіс голови держави.

За повідомленням, разом із Зеленським на Донбас вирушили і посли країн «Групи семи».

В ОП повідомили, що Зеленський ознайомиться з ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

11 лютого українська делегація в ТКГ повідомила, що вранці цього дня на Донбасі загинув український військовий, в якого влучив російський снайпер.

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