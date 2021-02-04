Троє загиблих, військовий у полоні та збільшення числа обстрілів: січень на Донбасі

У січні кількість обстрілів та загиблих збільшилася, порівняно з попередніми місяцями: і за даними штабу ООС, і за інформацією від ОБСЄ. До вашої уваги щомісячний аналіз в зоні ООС від Радіо Донбас.Реалії.

Жодного дня тиші

У січні не було жодного дня, щоб російські гібридні сили не обстрілювали українські позиції. За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у січні сталося 175 порушень режиму тиші, що на 9 більше, ніж в грудні. Проте, у порівнянні з початком перемир’я, кількість обстрілів збільшилася втричі – у серпні було зафіксовано 48 обстрілів.



Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ рахує обстріли за кількістю випущених снарядів і черг з автоматичної зброї. За даними ОБСЄ, в січні відбулося 2833 порушення тиші, що на 496 більше, ніж було зафіксовано в грудні.



Найбільше порушень було зафіксовано в Донецькій області. 28 січня, за даними ОБСЄ, їх було 474. Щоправда, у звіті спеціальна моніторингова місія зазначила, що це були навчання.



В Луганській області було 8 днів, коли порушення взагалі не фіксувались, проте 5 січня у даних ОБСЄ зазначено 208 порушень, і знову навчання.

Кількість загиблих збільшилася

У січні 2021 року 10 українських військових були поранені, 3 вбиті, і усі - снайперами. І якщо статистика поранених ідентична з минулим місяцем, то у грудні 2020 загиблих з боку України не було.



Олег Андрієнко



11 січня поблизу селища Піски під Донецьком від кулі снайпера російських гібридних сил загинув Олег Андрієнко. Йому було 37 років. Народився в Запоріжжі. Був мобілізований у березні 2016 року. Служив у десанті, морській піхоті, був розвідником. Навесні 2020 року прийшов у 37-й окремий мотопіхотний батальйон «Запоріжжя» 56-ї бригади ЗСУ. За розповідями побратимів, двічі звільнявся та намагався жити цивільним життям, проте знову повертався.



Влітку 2020-го у Олега народився син Тимур. Подружжя чекало на первістка 13 років.



Андрієнко служив в одному підрозділі зі своїм рідним братом, але вони були на різних позиціях.



Поховали Олега в Запоріжжі.



Олександр Отрєп’єв



21 січня внаслідок обстрілу українських позицій в районі Гнутово старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського загинув Олександр Отрєп’єв. Народився 28 липня 1992 року в селі Приют Єланецького району на Миколаївщині. У 2013 році відслужив строково, до 2018-го залишався в Нацгвардії, після цього прийшов навідником відділення батальйону морської піхоти.



За спогадами товаришів, любив собак. Виходив цуценя, яке знайшов в полі, потім цілими днями чотирилапий товариш бігав за Олександром «хвостиком».



Поховали Олександра Отрєп’єва в рідному Приюті. Залишилися мати й молодший брат.



Роман Дзюбенко



Молодший сержант, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. кошового Івана Сірка Роман Дзюбенко народився 13 жовтня 1994 року у селі Вільхове Станиично-Луганського району. Відслужив строкову, потім підписав контракт на службу в ЗСУ, з 2019 року – в зоні ООС.



Ввечері 26 січня поблизу Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області куля снайпера російських гібридних сил пробила каску Романа. Військовим медикам вдалося стабілізувати стан Дзюбенка та доправити його до шпиталю в Часовому Яру. Кілька днів медики боролися за життя українського військового, проте 30 січня вранці Роман помер.



Поховали молодшого сержанта у Вільховому. У Романа залишилася дружина, маленький син, який народився улітку 2020 року, мати та брат.

Небойові втрати. За інформацією благодійного фонду «Повернись живим», 8 січня на Донеччині в зоні проведення ООС померла старший солдат 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Вікторія Слободянюк з Вінничини (причина смерті не вказується), а 9 січня від серцевої недостатності передчасно пішов з життя Іван Остапович з 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Втрати російських гібридних сил

У січні загинуло 27 представників російських гібридних сил, 56 було поранено та травмовано, повідомляє українська розвідка. Крім того, силами української армії було ліквідовано два автомобілі «Урал», два БПЛА та один міномет.

Український військовий у полоні

28 січня під час чергування зник військовослужбовець в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». У штабі ООС зазначили, що зброя та набої залишилися на місці служби – на одному із взводних опорних пунктів.



Уже у лютому стало відомо, що український військовий перебуває на території, яка наразі не підконтрольна уряду України. Угруповання «ДНР» оприлюднила декілька відео, де боєць негативно каже про Україну та своїх побратимів. Як повідомляє пресцентр Оперативного командування «Північ», це вже не перший випадок примусу полонених говорити на камери російських ЗМІ.



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