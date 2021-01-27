(Друкуємо мовою оригіналу)

Телеграм-канал «Донецкий тракторист» начал публиковать уникальные кадры тайной тюрьмы «Изоляция». Их аутентичность подтвердили бывшие узники. Блогер утверждает, что его цель – закрытие «Изоляции». Бывшие узники считают, что за «сливом» фотографий стоят представители тюремной администрации, а в трехсторонней контактной группе допускают – тюрьма стала слишком токсичной даже для подконтрольной России администрации в Донецке.

Даже название телеграм-канала «Донецкий тракторист» – шутка над российской пропагандой. В ответ на обвинения в использовании российских войск на Донбассе против Украины Владимир Путин еще в 2015 году заявил, что за Донецк якобы воюют вчерашние шахтеры и трактористы. Сегодня один из таких «трактористов» решил пролить свет на один из самых секретных объектов на неподконтрольной сегодня правительству Украины части Донбасса – бывший центр современного искусства, а сегодня тюрьму российских гибридных сил в Донецке. Некоторые бывшие узники называют ее концлагерем.

Главная цель – закрытие тайных тюрем в Донецке

Как рассказал автор анонимного телеграм-канала Радио Донбасс.Реалии, он и сам удерживался в одной из незаконных тюрем группировки «ДНР». Его главная цель сегодня – закрытие тайных тюрем в Донецке, а вести телеграм-канал автор обещает, пока будет такая возможность, причем он также поддерживает связь с узниками донецких тюрем и сегодня.

Аутентичность фотографий подтверждает бывший узник «Изоляции», журналист, эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Он пробыл в плену два с половиной года, часть времени сидел в «Изоляции». В конце прошлого года в печать вышла книга Асеева «Светлый путь. История одного концлагеря» про эту тайную тюрьму, донецкое «Дахау», как он пишет сам.

«Сейчас вы видите уникальные кадры: общее фото территории «Изоляции», камеры заключённых (первый этаж с решётками) и прогулочный дворик, обнесённый «колючкой», куда нас выводили по утрам на 5-7 минут. Похоже, те, у кого из администрации ещё сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернётся для них эта «тема» – международным розыском и судом с нашей стороны – и «обнулением» в этом случае от «братьев» из ФСБ», – написал Асеев в «Фейсбуке».

Да и для знающих музей «Изоляция» журналистов подтвердить подлинность снимком территории снаружи – не представляет труда.

Такие фото могут быть только у тюремщиков – бывший заложник

Публиковать такие фотографии может только кто-то из администрации тайной тюрьмы или сотрудник так называемого «МГБ», говорит Радио Донбасс.Реалии еще один бывший узник гибридных формирований России Станислав Печенкин. Публикация фотографий – не инициатива какого-то «робин-гуда», считает он.

«Это не бунт внутри системы. Скорее всего, это какое-то противостояние кланов. Нет никакого единства. Когда я находился в заложниках, даже до меня доходили сведения о противостоянии между службой спецопераций, базой которых является «Изоляция», и, скажем, отделом по «борьбе с терроризмом». И так далее», – говорит Печенкин.

Скорее всего, украинцы не увидят результатов работы этого телеграм-канала, считает бывший узник. Цели, которых на самом деле хочет достичь автор канала, останутся тайными. Считать, что фотографии делал узник «Изоляции», не стоит – у заложников их не на что снять, и некому передать.

«Изоляция» стала слишком токсичной даже для боевиков в Донецке

Представитель Донецка в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТК, переселенец Денис Казанский говорит Радио Донбасс.Реалии, что судя по телеграм-каналу, тюрьма «Изоляция» стала слишком токсичной даже для Кремля.

«На «Изоляции» находятся, как вы знаете, не только украинские военные, люди, настроенные проукраински, но и много людей, которых просто «назначили» шпионами и украинскими агентами. В том числе даже те, кто воевал «на стороне» «ДНР», сами же боевики», – говорит журналист. Казанский считает, что существование такой тайной тюрьмы не понравилось кому-то в самой группировке «ДНР», и теперь с помощью публикаций к ней пытаются привлечь внимание и закрыть.

«Эти фотографии мог сделать человек, который пришел туда с проверкой. Или кто-то, кто пришел «решать» за какого-то заключенного. Но в любом случае, это попытка поднять тему, неудобную для «днровцев», и заставить их закрыть «Изоляцию», – говорит журналист.

В Украине Офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте, в частности подозрение предъявили коменданту тюрьмы, одному из боевиков с позывным «Палыч». Пленные говорили, что его настоящее имя – Денис Куликовский.

Правоохранители установили личности пяти тюремщиков

Правосудию известны имена пяти лиц, причастных к совершению преступлений в «Изоляции»

На данный момент правоохранители установили личности пяти человек, которые совершали преступления в «Изоляции», говорит начальник управления департамента надзора по уголовным преступлениям совершенных в условиях вооружённого конфликта Офиса генпрокурора Андрей Лещенко. Всего же таких людей, по подсчетам правоохранителей, было около пятидесяти.

«Фотографии из телеграм-канала возможно и не будут самостоятельным доказательством в судебном производстве. Однако у нас есть люди, которые находились в застенках этой тюрьмы. Они своими глазами видели эти помещения, их там пытали. У любого следователя, который расследует эти производства, есть возможность предъявить эти фотографии и спросить, что на них изображено. Если свидетель или потерпевший узнает это помещение, то фотографии уже будут иметь значение в расследовании», – пояснил Лещенко.

Радио Донбас.Реалии неоднократно рассказывало историю «Изоляции». Пленные часто называют ее современным концлагерем. На момент начала российской агрессии в цехах бывшего завода изоляционных материалов в Донецке действовал центр современного искусства «Изоляция».

Эти помещения захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже стало известно, что в «Изоляции» действует тюрьма, где пытают удерживаемых заложников. Недавно российская «Википедия» пыталась удалить статью про «Изоляцию» из-за украинских источников, на которые ссылаются авторы. Статья до сих пор находится на рассмотрении.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)