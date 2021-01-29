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Кем считать тех жителей Донбасса, которые сотрудничают с подконтрольными России администрациями Донецка и Луганска? Украинское правительство призывает отказаться от слова «коллаборант», чтобы не оскорблять население оккупированных территорий. Но ответственность за разную степень сотрудничества будет прописана, уверяет министр.

Нужно отказаться от слова коллаборант, чтобы исключить негативную коннотацию по отношению к гражданскому населению неподконтрольного Донбасса: к такому выводу пришли авторы законопроекта «О государственной политике переходного периода», говорит вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

«Когда мы начали изучать международный опыт, в том числе исторический, то мы увидели, что коллаборация имеет очень спорное значение и носит негативную коннотацию в отношении ко всем, и под коллаборацию могут попасть с большой вероятностью нормальные люди, заложники», – заявил Резников.

Коллаборант – кто такой?

Закон о переходном периоде представили для обсуждения в середине января – документ устанавливает нормы жизни сегодня и спустя четверть века, уже после восстановления территориальной целостности. По словам Резникова, отдельное законодательство о «коллаборационизме» разрабатывать уже не будут: все нормы войдут в один закон.

«В своем большинстве люди на оккупированной территории являются заложниками. Поэтому мы предлагаем ввести градацию сотрудничества с оккупационными режимами», – цитирует Резникова «Реальная газета».

Раньше юристы не раз объясняли: мировая практика предлагает за сотрудничество с органами оккупационной власти по большей части административную ответственность – это поражение в праве занимать государственный должности.

Предлагалось определить как коллаборантов тех, кто занимал должности в органах оккупационной администрации, организовывал псевдореферендум, участвовал в боевых действиях (без убийств и ограблений – потому что это уже криминал), или проводил информационные кампании против украинской государственности.

За семь лет было написано два проекта такого закона:

первый, «О запрете коллаборационизма (6170)» подала в Верховную Раду группа депутатов во главе с Игорем Лапиным («Народный фронт») в 2017 году. В 2019 проект был отозван.

второй, «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (7425)» подала группа разработчиков во главе с активистом Виталием Овчаренко и юристкой Ириной Лоюк, также в 2017, и он был отозван в 2019-м.

Не оскорблять людей или забыть о роли России?

Инициатива министерства отказаться от термина «коллаборант» вызвала одобрение части общества. Так журналист-переселенец Алексей Мацука приветствовал отказ от эмоционально окрашенного слова в своем видеоблоге.

«Жизнь, конечно, шире, чем какое-то слово «коллаборанты». Кто его знает, каково это выживать в Донецке в таких сложных условиях шесть лет. И такого токсичного слова, которое раздражало реально многих на Донбассе, в Украине в целом, и в Европе не будет. Что является здравым, хорошим решением», – заявил Мацука.

Отказ от понятия «коллаборант» и «коллаборционизм» нивелирует роль России как государства-агрессора, говорит Радио Донбасс.Реалии активист «Української народної ради Доненничини та Луганщини» Виталий Овчаренко.

«Когда это понятие исключают из риторики и законопроектов, это дает России лишние возможности в очередной раз назвать войну внутренним конфликтом. И на мой взгляд нужно не просто оставлять это понятие, а как можно больше говорить, что это никакие это не сепаратисты, что там коллаборанты», – говорит Овчаренко. В 2014-2015 годах выходец из Донецка служил в батальоне «Артемовск», пошел туда добровольцем, участвовал в боях за Дебальцево.

Овчаренко и другие активисты много лет работали над законом про коллаборционизм. В последние дни работы предыдущей каденции парламента, проект закона «Про защиту украинской государственности от проявлений коллаборационизма» отозвали – он предусматривал запрет для бывших сотрудников пророссийских администраций занимать руководящие посты и работать в некоторых сферах, в частности тех, которые связаны с государственной тайной.

«Новый парламент, к сожалению, не заинтересован в наказании коллаборантов. Поэтому заново мы наш законопроект не регистрируем, ведь даже если закон примут, его нужно будет выполнять. Ждем политических изменений, чтобы вернуться к этой проблеме», – рассказывает Овчаренко.

К чему приведет отказ от коллаборционизма?

По словам эксперта Института демократии имени Филиппа Орлика Натальи Белицер, отказ от понятия «коллаборант» – неудачный компромисс между пророссийскими и демократично-патриотическими силами.

Активисты выступали за понятие «коллаборант» как за важную составляющую украинского видения переходного периода

«Со стороны гражданских активистов было сильное давление, чтобы в украинское законодательство ввели четкое понятие «коллаборант». И чтобы это было важной составляющей нашего видения переходного периода», – считает она.

На данный момент проект законопроекта опубликован как раз для широкого общественного обсуждения, а значит туда еще можно ввести изменения, говорит Белицер. Сам процесс реинтеграции может начаться только после деоккупации и длиться очень долго, чуть ли не десятки лет.

Закон о государственной политике переходного периода – неплохой документ, но у него мало шансов на принятие, говорит аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Полемика о терминологии, в частности о «коллаборантах», позволяет сформировать национальный взгляд на проблему и разъяснить обществу происходящее на Донбассе. В документе так называемая «коллаборация» заменена на аспекты описания будущего механизма люстрации, подчеркнула Кучеренко.

Люстрация на Донбассе не затрагивала бы тех, кто обеспечивал жизнеобеспечение территорий – врачей или рядовых сотрудников

«То есть лишения определенных гражданских прав, права занятия определенных должностей для тех, кто сотрудничал с оккупационными администрациями. Особенно это касается всяческих «народных милиций», так называемых судов «ЛДНР» и так далее. Но эти комиссии по люстрации не затрагивали бы тех, кто работает на жизнеобеспечении тех территориях – учителей, рядовых сотрудников администраций», – поясняет Кучеренко.

Отказ от слова «коллаборант» как такового эксперт расценивает как попытку сделать проект закона проходным. Документ о переходном периоде должен быть принят до деоккупации, однако действовать начнет уже после выхода российских вооруженных сил из региона. При этом зафиксировать факт деоккупации согласно законопроекту должны именно украинские военные, а не европейские наблюдатели или российские власти.

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