Головред RT Симоньян запропонувала у Донецьку «приєднати Донбас» до Росії. Офіційна Москва каже – це «її точка зору»

Думка головного редактора російського телеканалу RT (російської державної телекомпанії, раніше відомої як Russia Today) Маргарити Симоньян про необхідність приєднати Донбас до Росії є її особистою точкою зору. Про це офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила 28 січня в коментарі російському телеканалу «Дождь».

«Це її думка, це її точка зору, це її позиція. До того ж, вона її озвучувала і до цього в різних формах», – сказала Захарова.

Вона зазначила, що Симоньян не є ані держслужбовцям, ані чиновником.

Раніше російські і сепаратистські ЗМІ поширили повідомлення про те, що 28 січня Маргарита Симоньян, виступаючи на форумі «Русский Донбас» в окупованому Донецьку, заявила таке: «Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і хочуть бути частиною своєї величезної, великої, нашої щедрої батьківщини. І ми зобов’язані їм це забезпечити. Росіє-матінко, забери Донбас додому».

До форуму, який влаштували сепаратисти, крім Симоньян, долучилися її чоловік, телеведучий каналу НТВ Тигран Кеосаян, головний редактор радіостанції «Говорит Москва» Роман Бабаян і депутат Держдуми Андрій Козенко.

У МЗС України заявили, що планують заборонити в’їзд в країну для Кеосаяна після повідомлень про відвідини окупованого Донецька, вказавши, що Симоньян і Бабаян «давно нев’їздні».

Ватажок бойовиків, голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін, як пишуть сепаратистські ресурси, представив на форумі «доктрину «Русский Донбас», якою буцімто мають намір керуватися сепаратисти. У ній угруповання «ДНР» та «ЛНР» називають «російськими національними державами», вказують на плани встановити контроль над усіма територіями Донецької та Луганської областей України. При цьому безпосередньо про входження до складу Росії там не згадується.

Частини Донецької і Луганської областей опинилися в руках підтримуваних Росією бойовиків, відколи з 2014 року триває збройний конфлікт на Донбасі, якому передувала російська окупація Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.