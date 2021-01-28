МЗС хоче заборонити в’їзд до України російському ведучому Кеосаяну за візит до окупованого Донецька

Міністерство закордонних справ України ініціює заборону російську ведучому каналу «НТВ» Тиграну Кеосаяну на в’їзд до України після повідомлень про те, що він разом із іще двома російськими теледіячами відвідав окупований Донецьк. Про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив 28 січня.

«Напевно, скрепи «русского мира» на окупованих українських територіях не такі вже й непохитні. У зв’язку із діяльністю проти нацбезпеки ініціюємо процедури для заборони Кеосаяну на в’їзд до України. Симоньян і Бабаян давно нев’їздні», – зазначив Ніколенко.

Йдеться про головну редакторку російського інформаційного агентства RT, дружину Кеосаяна Маргариту Симоньян та головного редактора радіо «Говорить Москва» Романа Бабаяна.

Напередодні журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський повідомив, що російські теледіячі Симоньян, Кеосаян і Бабаян їдуть до окупованого російськими гібридними силами Донецька, щоб взяти участь у заході під назвою «Російський Донбас», запланований на 28 січня.

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