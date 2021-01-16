Росії не потрібне власне героїчне минуле у Криму?

Унікальне Братське кладовище – у руїнах. Військовий некрополь, розміром у три футбольних поля, у Севастополі, може перетворитися на купу каміння. Там поховані російські адмірали XIX cт., часів першої оборони Севастополя, і воїни Другої світової війни. Але надгробні плити і пам’ятники сотень могил зруйнувалися настільки, що незрозуміло, хто під ними. Чому Росії потрібна пам'ять про героїв минулого? З'ясовували Крим.Реалії.

На цвинтарі поховані герої 1812 року, загиблі на «Курську«, Янукович-молодший

Усім загиблим і похованим ми дуже зобов'язані

Влада Севастополя забула про Братське кладовище, вважає краєзнавець Володимир Морозов. «Взагалі для міста Братського кладовища немає. Владі хочеться нагадати, що у нас є Братське кладовище. Усім загиблим і похованим ми дуже зобов'язані. Тому потрібно звертати на нього увагу. І потрібно віднайти можливості його реставрувати».

Настоятель Свято-Нікольського храму, розташованого на території кладовища, Георгій Поляков розповідає, що надгробки знищив час, бомбардування під час Другої світової війни і вандали.

«Ви побачите зрізані на братських могилах хрести. Адже це їх потрібно було спеціально зрізати, металеві хрести.

Знаєте, є виродки, які роблять капості, а є духовні виродки. Вони страшніші….

...Знаєте, є виродки, які роблять капості, а є духовні виродки. Вони страшніші…. Підходжу, чоловік рубає сокирою дерево. У нього стоїть така коляска поруч. Я йому кажу: «Що ви робите»? А він мені: «А що? Я для обігріву, додому».

На Братському кладовищі у Севастополі поховані майже 20 тисяч людей. Більшість із них – військові, розповідають історики. Понад 400 братських могил, ще близько 100 індивідуальних.

Тут поховані герої Кримської війни XIX cт.: контрадмірал Федір Нарбут, командувач російських військ у Криму князь Михайло Горчаков і командувач оборони Севастополя Степан Хрульов.

У 2015 році на Братському поховали сина президента України Віктора Януковича – Віктора Януковича-молодшого.

Родина Януковичів допомагала меморіалу фінансово – розповідала в січні 2019 року журналістам Крим.Реалії скарбник Свято-Нікольського храму у Севастополі Віра.

Усі війни, які вела Росія, тут ось вони лежать

Зараз допомоги меценатів, активістів і прихожан храму не вистачає на реставрацію понівечених могил – скаржиться настоятель храму Георгій Поляков. Він пояснює у чому цінність некрополя для Росії: «1812 рік, плюс 7 воїн, в яких Росія брала участь з Туреччиною, війна з Персією, герої Синопа (Синопський морський бій, розгром російським флотом турецької ескадри у 1853 році –ред.), оборона Севастополя, потім Громадянська війна, Велика Вітчизняна війна і аж до підводних човнів «Комсомолець» і «Курськ». Всі війни, які вела Росія, тут ось вони лежать. Пліч-о-пліч».

Влада Севастополя, підконтрольна Кремлю, не лише не допомагає, а, навпаки, нищить Братське кладовище. Торік комунальники демонтували каналізаційні решітки, встановлені ще в XIX cт.

Зірвали те каміння, яке мостили ще за часів імператора

«Виявляється, потрібно було під Новий рік швидко освоїти гроші. Вони зірвали, встановлену ще при архітекторі Авдєєві (Олексій Авдєєв – російський архітектор і художник XIX cт. – ред.) систему зливової каналізації, зірвали те каміння, яке мостили ще за часів імператора. Ось таке беззаконня учинили. Минуло кілька місяців і у нас піраміда біля центрального входу, яку ми відновили, просіла», – каже отець Георгій Поляков.

Дощова вода тепер підтоплює монументи. Наступним, на думку отця Георгія, просяде надгробний пам'ятник російському полководцю XIX cт. Степану Хрульову.

Проект російського архітектора заморозили

Востаннє Братське кладовище реставрували у 1910 році. Одразу після анексії, влітку 2014 року, для відновлення надгробків військового цвинтаря запросили Сергія Тітлінова – проєктувальника понад ста пам’ятників у Росії.

Більшість поховань у незадовільному стані і навіть у вигляді руїн

«Територія поховань часів Кримської війни займає площу 7,5 гектарів, тут 478 братських могил і понад 100 індивідуальних поховань. Більшість поховань у незадовільному стані і навіть у вигляді руїн», – казав Сергій Тітлінов у 2014 році.

Російський архітектор запропонував не реставрувати, а одразу реконструювати кладовище. Встановити набатний дзвін і побудувати амфітеатр на 1,5 тисячі глядачів. Вартість проєкту сягнула 3 млрд руб. (близько 40 млн дол.). Приміром, точно за таку ж суму в Росії планували побудувати перший приватний космодром.

У 2014 році ідею митця Тітлінова розкритикували громадські активісти Севастополя, проєкт заморозили.

Могили на Братському кладовищі мають історичну цінність

«Всі могили, які там є на цих кладовищах, вони є пам'ятками історії. Якщо є надгробні споруди, то це пам'ятники історії і архітектури. Але, у даному випадку, йдеться, перш за все, про історичну пам'ять і про історію самого Криму.

ці могили є свідченнями історії Криму і є пам'ятками історії

Незалежно від того, це Кримська війна чи Друга світова – ці могили є свідченнями історії Криму і є пам'ятками історії», – каже Виконавчий директор Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’ятників і пам’яток (ICOMOS) ЮНЕСКО Олена Сердюк.

Це означає, що реставрувати кладовища повинна держава. За міжнародним правом, а саме 2-м протоколом Гаазької конвенції – це обов’язок Росії – країни, яка окупувала Крим – пояснює Олена Сердюк.

Крим.Реалії надіслали запит в Управління охорони об’єктів культурної спадщини Севастополя, підконтрольне Кремлю, щоб дізнатися, коли вони почнуть реставрувати цвинтар? Але чиновники не відповіли на запит.

Комунальні підприємства з благоустрою Севастополя, які теж могли б подбати про Братське кладовище, скаржаться на нестачу фінансування. Їм, начебто, навіть на звичайне прибирання цвинтарів грошей не вистачає.

«Ми зараз намагаємося організувати запит до департаменту фінансових справ з приводу утримання кладовищ. У нас найнижча ставка, напевно, по всій країні (Росії, яка окупувала Крим –ред.). По Південному федеральному округу так точно. Близько 12 рублів прибирання у нас коштує. У той же час по материку 30-40 рублів», – каже заступник керівника Управління благоустрою Департаменту міського господарства Севастополя, підконтрольного Кремлю, Антон Макаров.

У грудні 2020 року за Братське кладовище взялися громадські активісти Севастополя.

Це треба бачити! Це наша історія, це наша слава! Це наша гордість, це треба бачити, і воно в такому занедбаному стані

«Почали збір коштів на реставрацію. Тому що, це пам'ятники! Це треба бачити! Це наша історія, це наша слава! Це наша гордість! І воно в такому занедбаному стані. Зараз ведеться робота зі створення фонду, за прикладом Фонду «35 берегової батареї», який акумулюватиме кошти і розроблятиме проєкт реставрації Братського кладовища. Це приватний фонд», – розповів голова ГО «Морський форт» зі збереження об’єктів культурної спадщини Севастополя Григорій Донець.

Єдиний ефективний спосіб змусити Росію реставрувати Братське кладовище у Севастополі – це міжнародна моніторингова місія – переконує експерт ЮНЕСКО Олена Сердюк. У листопаді речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія готова приймати міжнародні місії у Криму, але, цитата: «відповідно до процедур, які можуть застосовуватися для відвідування Росії».

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