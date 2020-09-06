Радянський жах: замість цегли могильні плити | Крим.Реалії

У Криму чимало будівель, зведених з використанням могильних плит знесених цвинтарів. Мешканці багатьох міст та сіл навіть не здогадуються, де живуть, вчаться чи працюють. Відомо про це стає тоді, коли починаються ремонти фасадів. Останнє подібне відкриття надгробків відбулося на будівлі залізничного технікуму в Сімферополі, одне з найперших – в «Артеку». На початку минулого сторіччя в Радянському Союзі це була поширена практика - цвинтар знести, а пам’ятники з нього пустити на будівництво. Глава «Клубу старожилів Сімферополя» Володимир Поляков розповідає, що цю практику в Радянському союзі запровадили ще в 20-ті роки. Могильні плити як будівельний матеріал - це був не лише радянський практицизм, – вважає історик з Криму Сергій Громенко. Це також і спосіб знищити пам’ять. Досі у Криму під штукатуркою на стінах знаходять кримськотатарські, німецькі та караїмські могильні плити. В сюжеті – про те, де ще в Криму і досі людська пам’ять про померлих замурована в стіни.