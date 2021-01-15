«Суд визнав, що референдум у Криму був проведений в умовах окупації» – уповноважений Ліщина про рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі повідомив 14 січня, що приймає до розгляду позов України проти Росії зі звинуваченнями, що російська держава відповідає за порушення у Криму прав людини, скоєних, коли російська армія захопила територію. Україна заявляє, що нове рішення міжнародного суду підтверджує факт військової агресії Росії проти України і російської окупації Кримського півострова.

Особливою перемогою для себе українська сторона назвала те, що страсбурзький суд вирішив розглядати саме період з лютого 2014 року, коли у Криму з’явилися так звані «зелені чоловічки» – озброєні військові без розпізнавальних знаків.

Президент Росії Володимир Путін під час найдраматичніших подій у Криму говорив, що не знав, про яких військових там йдеться, але згодом визнав, що це були російські збройні сили надіслані на українську територію за його наказом.

Референдум був проведений вже в умовах окупації іноземною країною і власне не має ніякого значення

Іван Ліщина, заступник міністра юстиції України – уповноважений у справах ЄСПЛ, сказав , що судді у Страсбурзі відмовилися вважати початком російської присутності в Криму референдум 16 березня 2014 року.

«Суд вже зробив нам такий подарунок, ухваливши, що військовий ефективний контроль Російської Федерації – в перекладі на мову міжнародного гуманітарного права – військова окупація, почалася із 27 лютого 2014 року, тобто за місяць до проведення референдуму. Тобто референдум був проведений вже в умовах окупації іноземною країною і власне не має ніякого значення», – сказав Іван Ліщина в інтерв’ю «Голосу Америки».

Росія називає «кримський референдум» підставою для анексії українського півострова, яку не визнали більшість країн світу.

Очікують, що судовий розгляд справи почнеться у вересні, або у жовтні 2021 року і може тривати принаймні 5 років.

Немає у світі такого суду, до якого можна звернутися, виграти справу і примусити Росію покинути Крим



Між тим, Іван Ліщина зауважив, що рішення суддів у Страсбурзі про початок розгляду справи не означає, що українській стороні гарантована перемога в судовому процесі.

Він також наголосив, що ЄСПЛ не уповноважений і не розглядає питання законності чи незаконності російського вторгнення в Україну.

«Нема у світі такого суду, до якого можна звернутися, виграти справу і примусити Росію покинути Крим. В якійсь частині це міг би бути Міжнародний суд ООН, якщо б Росія погодилась», – пояснив український посадовець.

Але Іван Ліщина назвав навіть процедурне рішення ЄСПЛ новим юридичним фактом, який підтверджує факт російської окупації.

«До цього моменту щодо факту окупації це були, або твердження України, або інших країн, або рішення політичних органів таких як Генеральна асамблея ООН. А тут у нас є рішення суду і встановлені факти», - каже урядовець.

Іван Ліщина сказав, що у разі підтвердження в ЄСПЛ звинувачень України, Росія буде змушена виплатити компенсацію жертвам, які будуть встановлені судом.

Росія, як член Ради Європи, зобов’язалася виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

ЄСПЛ взяв до розгляду звинувачення подані Україною, які стосуються зникнення людей, незаконних затримань, конфіскації майна, обмеження пересування, насаджування російського громадянства, заборони української мови, утисків ЗМІ тощо, але не взявся за звинувачення про організовані вбивства, затримання іноземних журналістів та конфіскації майна українських військовослужбовців, пославшись на брак необхідних доказових матеріалів.

Теперішній російський керівник у Криму Сергій Аксенов написав у соціальних мережах в інтернеті, що українські звинувачення фальшиві і натомість заявив, що суд має зосередитися на тому, що він назвав українськими порушеннями на півострові.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав рішення ЄСПЛ «важливим кроком у притягненні Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України», і додав, що «з кожним кроком ця відповідальність зростатиме».

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