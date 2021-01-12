«Росія під виглядом боротьби з тероризмом залякує і нищить цілий народ»: реакції на вирок у «справі Хізб ут-Тахрір»

12 січня 2021 року російський суд незаконно засудив громадян України, кримських татар, яких заарештували у так званій білогірській «справі Хізб ут-Тахрір». Енверу Омерову призначили до 18 років колонії суворого режиму, Айдеру Джеппарову – до 17 років, Різі Омерову – до 13 років ув'язнення. Засуджені з самого початку заперечували свою провину і на суді себе винуватими не визнали. Вони вважають це переслідуванням за релігійною і ознакою. Радіо Свобода зібрало реакції на вирок російського суду.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 12 січня 2021 виніс вирок фігурантам білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомили Крим.Реалії в об'єднанні «Кримська солідарність», усім трьом підсудним призначено покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джеппарова до 17 років, Різу Омерова до 13 років ув’язнення.

Зокрема, Енвера Омерова звинувачували за статтею «Організація діяльності терористичної організації», Різу Омерова і Айдера Джеппарова – за статтею «Участь в діяльності терористичної організації».

Пізніше всім фігурантам додали ще одне обвинувачення: за статтею «Підготовка до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою».

У «Кримській солідарності» з посиланням на матеріали справи повідомляють, що «обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій».

Раніше у листопаді 2020 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив трьох фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» на 42 роки тюремного ув'язнення. Підсудні теж не визнали своєї вини, а ведення слідства і судовий розгляд назвали «сталінськими».

Реакція української Прокуратурі АРК і Севастополя

У Прокуратурі АРК і Севастополя відреагували на вирок Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону від 12 січня 2021 року.

«Це чергова хвиля репресій, спрямована на дискредитацію представників корінного народу Криму. Незаконні вироки громадянам України в політично мотивованих справах «Хізб ут-Тахрір» – яскравий приклад реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування кримчан за релігійними ознаками», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У відомстві вважають, що Росія використовує суди для «залякування населення півострова і придушення свободи слова, свободи релігії».

У прокуратурі також зазначили, що відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного переслідування кримських татар на території Кримського півострова (ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162 КК України).

«Зараз прокуратура автономії повідомила про підозру старшому слідчому незаконно створеного слідчого відділу Управління ФСБ Росії в Республіці Крим і Севастополі. Збираються докази причетності інших працівників окупаційних правоохоронних органів до незаконних переслідувань громадян України в Криму», – додали в прокуратурі АРК.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням» Південного окружного військового суду Росії, який 12 січня засудив трьох громадян України, кримчан Айдера Джаппарова, Енвера Омерова й Різу Омерова у так званій білогорській справі «Хізб ут-Тахрір» до тривалих термінів ув’язнення.

У МЗС наголосили, що звинувачення, висунуті на адреси кримчан були сфабриковані, їхнє затримання в червні 2019 року – незаконним, а досудове слідство і судовий процес відбувалися «з численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих захистом доказів про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь, що вказує на політичну вмотивованість рішення».

«Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільного з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму», – заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

У МЗС наголосили, що вимагають від Росії скасувати рішення суду від 12 січня і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

«Росія повинна припинити системні політичні переслідування в тимчасово окупованому Криму і дотримуватись своїх зобов’язань як держава-окупант відповідно до міжнародного права. Закликаємо міжнародну спільноту засудити застосування РФ політичних переслідувань проти громадян України, а також посилити політико-дипломатичний тиск із метою звільнення незаконно затриманих нею українців та кримських татар», – йдеться в заяві МЗС.

Голова Меджлісу звернувся до влади

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає керівництво України відреагувати на новий вирок кримським татарам. Зокрема, Чубаров хоче почути від влади, які конкретні дії робить влада для запобігання переслідуванням кримськотатарського народу російською окупаційною владою.

«Закликаємо президента України, Верховну Раду України й уряд України, а також лідерів політичних партій і громадських організацій України виступити з оприлюдненням конкретних дій, які вони пропонують у зв’язку з черговим посиленням репресій і переслідувань кримськотатарського народу з боку російських окупантів», – написав Чубаров у фейсбуці.

Чубаров висловив підтримку від імені Меджлісу дружинам, дітям і батькам ув’язнених у Росії і в Криму кримських татар.

Реакція представництва президента України в АРК

Представництво президента України в АРК назвало політично мотивованим рішення Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону щодо громадян України – фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

«Вирок містить довгі терміни ув'язнення за необґрунтованими звинуваченнями і має на меті залякування не тільки родичів і близьких політв'язнів, а й всього кримськотатарського народу», – йдеться в повідомленні.

«Сьогодні ми в черговий раз стали свідками злочину, який здійснює Російська Федерація щодо корінного кримськотатарського народу. Народу, який опинився в окупації на території Кримського півострова і зберігає в собі силу і мужність для спротиву. Знищення будь-яких спільнот, здатних на прояв солідарності, самоорганізації та боротьби за право сповідувати свою релігію і жити на власній землі – ось справжня мета судового процесу над політв'язнями батьком і сином Енвером і Різою Омеровими і батьком 8-ми дітей Айдером Джеппаровим», – наголосила заступниця представника Зеленського в Криму Таміла Ташева.

На її думку, Росія використовує як інструмент впливу цензуру, довільні затримання й обшуки, а також політично мотивовані переслідування, насильницькі зникнення, вбивства, залякування родичів і близьких, включаючи дітей.

«Під виглядом боротьби з тероризмом намагаються залякати і знищити цілий народ. Напередодні судового засідання окупаційна влада затримує близько 120 кримськотатарських активістів, родичів політв'язнів, які прямували на судове засідання з тимчасово окупованого Криму до російського Ростова-на-Дону. Але без їжі і води, на холоді їх незаконно утримували більше ніж 9 годин і не надали можливості виїхати за межі Криму для відвідування судового засідання», – додала Ташева.

Український омбудсмен Денісова звернулася до міжнародної спільноти

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила черговий вирок кримчанам.

«Засуджую ухвалене незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права», – написала Денісова у фейсбуці.

«Хочу нагадати усій міжнародній спільноті, що сьогодні, у День українського політв'язня, всім громадянам України, які знаходяться у кремлівському полоні необхідна наша підтримка та консолідація зусиль задля їхнього найскорішого звільнення», – зазначила Людмила Денісова.

Про кримські «справи Хізб ут-Тахрір»

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. З огляду на це вони стверджують, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею у 2014 році Криму.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх арешти та ув'язнення – переслідуванням за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що російські правоохоронні органи переслідують у цій справі переважно кримських татар, а також українців, росіян, таджиків, азербайджанців та кримчан іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

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