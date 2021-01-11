«Україна проти Росії»: в ЄСПЛ повідомили, коли розглянуть по суті позов щодо Криму

Європейський суд із прав людини проведе відкриті слухання і винесе рішення Великої палати за позовом України проти Росії щодо порушення прав людини в окупованому Криму 14 січня. Відповідний анонс опублікований 11 січня на сайті ЄСПЛ.

«Справа стосується тверджень України про систематичні порушення Європейської конвенції про права людини Росією в Криму», – йдеться в повідомленні ЄСПЛ.

Як вказано в пресрелізі, уряд України стверджує, що «Російська Федерація з 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем, які є невід’ємною частиною України, і здійснює юрисдикцію над ситуацією, яка призвела до численних порушень Конвенції».

В ЄСПЛ нагадали, що справа заснована на двох скаргах України проти Росії, поданих в 2014 і в 2015 роках. У червні 2018 року скарги об’єднали в одну справу під назвою «Україна проти Росії (щодо Криму) за заявою № 20958/14».

Минулого тижня міністр юстиції України Денис Малюська анонсував «важливі новини» за позовом України до Росії в ЄСПЛ через анексію Криму.

За даними правозахисників, ЄСПЛ спочатку розгляне скаргу України проти Росії, а потім індивідуальні скарги громадян України.

На розгляді Європейського суду з прав людини перебувають також чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в окупованому Росією Криму та на Донбасі.

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