48 років ув’язнення на трьох. У Росії винесли вирок кримчанам у черговій «справі Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 12 січня виніс вирок фігурантам білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

Як повідомляє «Кримська солідарність», усім трьом підсудним призначено покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джеппарова до 17 років, Різу Омерова до 13 років ув’язнення.

Зокрема, Енвера Омерова звинувачували за статтею «Організація діяльності терористичної організації», Різу Омерова і Айдера Джеппарова – за статтею «Участь в діяльності терористичної організації».

Пізніше всім фігурантам додали ще одне обвинувачення: за статтею «Підготовка до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою».

У «Кримській солідарності» з посиланням на матеріали справи повідомляють, що «обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до здійснення терористичних дій».

«Відсутні будь-які докази, які б свідчили про спробу повалення конституційного ладу Російської Федерації і захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні і політичні теми. Що фактично і стало єдиним доказом скоєння ними злочину терористичного характеру», – зазначають активісти.

Омбудсмен Людмила Денісова назвала вирок продовженням «терору над громадянами України» з боку кремлівської репресивної машини.

«Засуджую ухвалене незаконне рішення стосовно наших співгромадян країною-агресором, яка своїми ганебними діями продовжує демонстративно порушувати міжнародні договори та норми міжнародного права. Хочу нагадати усій міжнародній спільноті, що сьогодні, у День українського політв’язня, всім громадянам України, які перебувають у кремлівському полоні необхідна наша підтримка та консолідація зусиль задля їхнього найскорішого звільнення», – написала Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

Біля будівлі суду в Ростові, а також в Сімферополі біля підконтрольного Росії Кримського військового гарнізонного суду, де трансляцію оголошення вироку повинні були організувати по відеоконференцзв'язку, зібралися десятки кримських татар.

Активісти «Кримської солідарності» ведуть з-під судів прямі трансляції, на яких видно, що російська поліція збирає особисті дані у присутніх. Пізніше стало відомо, що відеотрансляцію оголошення вироку в Криму скасували.

Засуджених сьогодні кримчан затримали в червні 2019 року після обшуків у Білогірському районі Криму.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії провели у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.