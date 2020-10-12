Крим: фігурантам білогорської справи «Хізб ут-Тахрір» подовжили арешт до січня

Російський Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону продовжив термін тримання під вартою Різе та Енверу Омерову, а також Айдеру Джеппарову до 15 січня 2021 року, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Перш ніж клопотати про продовження арешту, прокурор Євген Колпіков перерахував раніше оголошені документи, які характеризують особистості підсудних. Всі характеристики були позитивними, а документи підтверджували наявність у фігурантів справи постійної роботи, місця проживання і малолітніх дітей на утриманні. Після цього він попросив суд продовжити утримання в слідчому ізоляторі на три місяці, до січня 2021 року, мотивувавши це колишніми підставами – можливістю сховатися від суду і пошкодити докази.

Сторона захисту просила обрати запобіжний, не пов’язану з позбавленням волі. Адвокати пояснили, що їх підзахисні не хочуть ховатися від суду, а навпаки планують довести свою повну невинність. Крім того, Енвер Омеров хворий, йому необхідно оперативне хірургічне втручання, а знаходження в СІЗО лише посилює його стан.

Читайте також: «Мама думала, що нас хочуть депортувати, і плакала» – дружина кримського в'язня Кремля

Суд задовольнив клопотання прокурора в повному обсязі. При цьому головуючий Роман Сапрунов зазначив, що ніхто до січня процес затягувати не збирається.

Після обшуків 10 червня 2019 року в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків, це Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров, Руслан Месут, Ленур Халілов, Риза Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії прровели у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».