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12 жовтня 2020, Київ 17:34
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Президент Польщі у Києві привітався гаслом «Слава Україні» і згадав про Крим – відео

Президент Польщі у Києві привітався гаслом «Слава Україні» і згадав про Крим – відео
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Президент Польщі у Києві привітався гаслом «Слава Україні» і згадав про Крим – відео

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Президенти України і Польщі – Володимир Зеленський та Анджей Дуда – провели зустріч у Києві. На початку офіційної церемонії Анджей Дуда звернувся до почесної варти привітанням «Слава Україні!». На зустрічі президенти, серед іншого, говорили про окуповані Росією території України – частину Донбасу і Крим. Йшлося також про економічну співпрацю, зокрема Зеленський і Дуда 13 жовтня планують взяти участь в українсько-польському економічному форумі в Одесі. Не оминули президенти і складної для обох країн теми – спільної історичної пам’яті. «Це не простий шлях, але ми готові його долати разом і робити взаємні кроки на зустріч», – сказав президент України Володимир Зеленський.

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