Президенти України і Польщі – Володимир Зеленський та Анджей Дуда – провели зустріч у Києві. На початку офіційної церемонії Анджей Дуда звернувся до почесної варти привітанням «Слава Україні!». На зустрічі президенти, серед іншого, говорили про окуповані Росією території України – частину Донбасу і Крим. Йшлося також про економічну співпрацю, зокрема Зеленський і Дуда 13 жовтня планують взяти участь в українсько-польському економічному форумі в Одесі. Не оминули президенти і складної для обох країн теми – спільної історичної пам’яті. «Це не простий шлях, але ми готові його долати разом і робити взаємні кроки на зустріч», – сказав президент України Володимир Зеленський.