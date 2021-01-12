Кримськотатарських активістів продовжують утримувати на Керченському мосту

Десятки машин з кримськотатарськими активістами, які їхали з окупованого Росією Криму у Ростов-на-Дону на оголошення вироку фігурантам білогірської справи «Хізб ут-Тахрір», з ночі 11 січня продовжують утримувати на Керченському мосту співробітники російської ДПС. Про це повідомили в об’єднанні «Кримська солідарність».

За останніми даними, на Керченському мосту заблокували проїзд 25 автомобілів, у яких перебувають понад 100 пасажирів.

«Затримані кримські татари по черзі залишають заяви на гарячу лінію МВС про вчинення співробітниками ДПС злочину проти затриманих. Співробітники ОМОНу лягли спати в машині», –повідомила сьогодні вранці активістка «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієва.

За її даними, серед утримуваних на мосту є ветерани кримськотатарського руху, одному з них – Усеїну Веліхаєву вночі стало погано – піднявся тиск, йому викликали «швидку».

Вона також зазначила, що, незважаючи на те, що кримським татарам почали по черзі повертати документи – паспорти та технічні паспорти на транспортні засоби, їхати у Ростов-на-Дону активісти все ж не можуть.

«Їм дозволяють їхати тільки в одному напрямку – назад до окупованого Криму. В іншому випадку, машини заганяють у спеціальний відстійник для транспортних засобів», – написала у фейсбуці Зудієва.

Як зазначають активісти, цієї ночі на посту ДПС Росії на Керченському мосту близько 9 години незаконно утримували близько 120 чоловік – без гарячих напоїв, їжі, при мінусовій температурі, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Напередодні про інцидент на Керченському мосту повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Публічних офіційних коментарів представників російських правоохоронних органів щодо даної ситуації немає. За словами активістів, співробітники ДПС пояснили свої дії «перевіркою наявності порушення правил дорожнього руху».

Аналогічним чином проїзд кримськотатарських активістів співробітники ДПС блокували у листопаді 2020 року. Тоді люди їхали з Криму у Ростов-на-Дону на виголошення вироку фігурантам червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Після десятигодинного очікування люди повернулися до Криму.

11 січня в Південному окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону відбулося заключне судове засідання у білогірській «справі Хізб ут-Тахрір», на якому підсудні Енвер і Різа Омерови, а також Айдер Джеппаров виступили з останнім словом. 12 січня о 10:00 за місцевим часом заплановано оголошення висновків у цій справі.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.