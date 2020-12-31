З анексованого Криму в Росію етапують фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону ухвалив рішення етапувати фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» із СІЗО Сімферополя в ростовський ізолятор, повідомила громадському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Сафіє Шабанова.

За її словами, таке рішення було ухвалене напередодні, також суд відхилив всі клопотання захисту, а запобіжний захід продовжили на пів року.

«Запобіжний захід продовжено на шість місяців до 16 червня 2021 року», – сказала адвокат.

Наступне засідання призначене на 12 січня.

Раніше адвокат повідомляла, що фігуранти справи Ескендер Сулейманов, Асан Янік, Акім Бекіров, Сеітвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Тофік Абдулгазієв, Владлен Абулкадиров, Іззет Абдуллаєв, Меджіт Абдурахманов, Білял Аділов скаржаться на умови утримання в слідчому ізоляторі Сімферополя.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками торік у березні в Криму.