Фігуранта бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» привезли з Криму в СІЗО Ростова-на-Дону – адвокат

Фігурант бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Зекір’я Муратов, етапований раніше з анексованого Криму, прибув до СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону. Про це громадському об’єднанню «Кримська солідарність» повідомила адвокат Еміне Авамілєва.

«Як стало відомо з офіційних джерел, 28 грудня він був доставлений в СІЗО-1 в Ростовській області. Наступне засідання, де почнеться розгляд кримінальної справи по суті, призначене на 12 січня 2021 року на 10-ту годину ранку в Південному окружному військовому суді», – розповіла адвокат.

Російські силовики затримали Зекір’ю Муратова 7 липня, коли активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Дії російських силовиків засудили в Представництві президента України в АРК, а Головне управління Національної поліції в АРК і Севастополі почало кримінальне провадження.

ФСБ звинуватила Муратова і ще кількох кримських татар в участі в осередку забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.