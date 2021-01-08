Фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва залишили у штрафізоляторі до 22 січня – рідні

Фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдулаєву, який перебуває у російській колонії, де захворів на COVID-19, продовжили час перебування в штрафному ізоляторі до 22 січня. По це агентству «Укрінформ» повідомила мати ув’язненого кримчанина Діляра Абдуллаєва.

«Мала офіційну коротку розмову з молодшим сином Теймуром о 17:00. Він у ШІЗО, покарання продовжили до 22 січня! Теймур вже перестав з’ясовувати, за що. Каже, марно, все одно неможливо довести свою невинність», – розповіла Абдуллаєва.

Вона додала, що син все ще відчуває слабкість, у нього досі кашель, також погіршився зір. Чоловік просить надіслати йому окуляри, в яких він зможе читати. Жінка також розповіла, що ліки і вітаміни, які вона переслала синові в колонію, отримані ще до Нового року. Але їх Теймуру поки не віддали.

За її словами, харчування у сина вбоге – «баланда і вода з хлібом». У камері ШІЗО наразі він не сам, там перебувають чотири людини.

Підтвердження інформації про утримання Теймура Абдуллаєва у штрафному ізоляторі колонії Башкортостану немає, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим Реалії.

Раніше Абдуллаєв приблизно п’ять місяців провів у штрафному ізоляторі, після чого його перевели в камеру із суворими умовами утримання.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цими вироками і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.

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Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.



