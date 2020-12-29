Генконсульство України хоче організувати допомогу для ув'язнених у Росії кримчан

Генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, який 24 грудня відвідав у СІЗО фігурантів третьої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Сеїтмеметова, Сейтумера Сейтумерова й Османа Сейтумерова, повідомив, що консульство запланувало організувати матеріальну допомогу фігурантам справи.

Вони зможуть використовувати допомогу на придбання продуктів та засобів гігієни в магазині ізолятора, додав консул.

«Всі троє детально розповіли про етап через Краснодар і Новоросійськ – спочатку «Газеллю», а потім у так званому «столипінському» вагоні, про перебування близько двох тижнів у спецблоці слідчого ізолятора, про умови загальних камер на 7-8 людей. Зараз вони окремо один від одного перебувають. У цілому, скарг на нинішні умови тримання хлопці не висловлювали», – повідомив Малишевський «Кримській солідарності».

Раніше повідомлялося, що Осман Сейтумеров захворів під час етапування з Криму до Росії, в СІЗО його лікують парацетамолом.

5 листопада 2020 року в Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбулося попереднє слухання у третій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір», а на 19 листопада було призначено перше судове засідання для розгляду справи по суті. Однак суд відклав його через те, що підсудні не були доставлені.

11 березня в будинках кримських татар розпочалася низка слідчих заходів, ініційованих співробітниками ФСБ Росії. Провели сім обшуків, затримано 5 осіб: Енвер Мустафаєв, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сеїтмеметов.

Усім затриманим інкримінують статтю 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

У Міністерстві закордонних справ України висловили «рішучий протест». Прокуратура і Нацполіція АР Крим та Севастополя почали кримінальне провадження через обшуки російських силовиків. Пізніше у відомстві повідомили про відкриття ще одного кримінального провадження – за фактом затримання кримських татар після обшуків.