Бойовики на Донбасі здійснили 8 порушень, втрат серед українських військових немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 12 січня російські гібридні сили здійснили вісім порушень режиму припинення вогню, втрат серед українських військових немає, ідеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

За цими даними, неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім цього ж озброєння, застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

«У районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, противник задіяв проти наших захисників гранатомети різних систем, а біля Авдіївки – здійснив ще й кілька пострілів зі стрілецької зброї. Неподалік Верхньоторецького збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета», – вказано в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 12 січня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.