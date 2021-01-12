Кримськотатарські активісти, яких утримували на Керченському мосту, повертаються до Криму

Десятки автомобілів з кримськотатарськими активістами, яких з вечора 11 січня до ранку 12 січня утримували співробітники російської ДПС на Керченському мосту, повертаються до окупованого Криму. Про це повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії активістка «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієва.

Активісти їхали до російського Ростова-на-Дону на виголошення вироку фігурнатом білогірської «справи Хізб ут-Тахрір».

За інформацією Зудієвої, у будівлі Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, де оголошували вирок, перебували 50 кримськотатарських активістів.

«Вони виїхали туди ще 1-2 дні тому. Вони спеціально це зробили, щоб бути зараз там. Всі, хто вчора виїжджав ввечері, всіх розвернули назад до Криму, нікого не пропустили», – розповіла Зудієва.

Згідно з рішенням російського суду, Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джеппарова до 17 років, Різу Омерова до 13 років ув’язнення.

Зокрема, Енвера Омерова звинувачували за статтею «Організація діяльності терористичної організації», Різу Омерова і Айдера Джеппарова – за статтею «Участь в діяльності терористичної організації».

Пізніше всім фігурантам додали ще одне обвинувачення: за статтею «Підготовка до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою».

Правозахисники заявили про відсутність доказів їхньої провини.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням» Південного окружного військового суду Росії, який 12 січня засудив трьох громадян України, кримчан Айдера Джаппарова, Енвера Омерова й Різу Омерова у так званій білогорській справі «Хізб ут-Тахрір» до тривалих термінів ув’язнення.

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