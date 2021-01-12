МЗС України засудило Росію за переслідування кримських татар і закликало звільнити засуджених

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест у зв’язку із ганебним рішенням» Південного окружного військового суду Росії, який 12 січня засудив трьох громадян України, кримчан Айдера Джаппарова, Енвера Омерова й Різу Омерова у так званій білогорській справі «Хізб ут-Тахрір» до тривалих термінів ув’язнення.

У МЗС наголосили, що звинувачення, висунуті на адреси кримчан були сфабриковані, їхнє затримання в червні 2019 року – незаконним, а досудове слідство і судовий процес відбувалися «з численними процедурними порушеннями та в умовах цілковитого ігнорування наданих захистом доказів про непричетність обвинувачуваних до інкримінованих діянь, що вказує на політичну вмотивованість рішення».

«Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільного з правосуддям, для продовження політики переслідувань кримських татар та придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму», – заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар.

У МЗС наголосили, що вимагають від Росії скасувати рішення суду і негайно звільнити Енвера і Різу Омерових, Айдера Джаппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

«Росія повинна припинити системні політичні переслідування в тимчасово окупованому Криму і дотримуватись своїх зобов’язань як держава-окупант відповідно до міжнародного права. Закликаємо міжнародну спільноту засудити застосування РФ політичних переслідувань проти громадян України, а також посилити політико-дипломатичний тиск із метою звільнення незаконно затриманих нею українців та кримських татар», – йдеться в заяві МЗС.

Згідно з рішенням російського суду, Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джеппарова до 17 років, Різу Омерова до 13 років ув’язнення.

Зокрема, Енвера Омерова звинувачували за статтею «Організація діяльності терористичної організації», Різу Омерова і Айдера Джеппарова – за статтею «Участь в діяльності терористичної організації».

Пізніше всім фігурантам додали ще одне обвинувачення: за статтею «Підготовка до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою».

Правозахисники заявили про відсутність доказів їхньої провини.