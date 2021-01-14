240 тисяч росіян відвідали Крим на новорічні свята. Яким був весь курортний сезон-2020?

Очільник окупаційної російської адміністрації Криму Сергій Аксенов заявив, що новорічні свята для кримської туристичної галузі пройшли успішно. Як він стверджує, наприкінці грудня – на початку січня Крим відвідали близько 240 тисяч росіян, що на 14% більше, ніж в аналогічний період 2019-го. І це все в умовах заборони масових заходів та інших карантинних заходів через коронавірусну пандемію.

Крім того, згідно з російською статистикою, загалом к 2020 році в Криму побувало 6,3 мільйона туристів, тоді як у 2019-му кримська влада нарахувала 7,4 мільйона відпочивальників. Проте, як повідомляють у Російському союзі туріндустрії, Крим за підсумками року став єдиним регіоном, який виявився в плюсі за доходами від курортної галузі серед усіх суб'єктів сусідньої Росії. Про підсумки туристичного 2020-го йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Голова громадської організації «Курортний Крим», творець сайту kurortexpert.com, блогер Олександр Бурдонов висловив Крим.Реалії думку, що туристичний сезон 2020 року в Криму видався нерівним, проте досить інтенсивним.

– Якби не було коронавірусу, все пройшло б приблизно так само, як у 2019 році. З огляду на те, що якраз завершилося будівництво траси «Таврида», можливо, туристів приїхало б і більше, тобто Крим став доступнішим. У реальності вийшло, що 20 мільйонам росіян не дали поїхати за кордон, і багато хто з них рвонули до Криму.

Ще під час травневих свят 2020 року влада оголосила тиждень вихідних, так що одні поїхали в Сочі, інші на півострів. Звичайно, у нас запровадили заходи безпеки, готелі терміново закуповували термометри і таке інше, але кількість туристів була приблизно така ж, як у травні 2019 року. Хтось із готельєрів перелякався, закрився, а приватний сектор приймав гостей щосили. Але травневі свята швидко закінчилися, і протягом червня туристів практично не було. Правда, в Криму максимальне завантаження ще з 1995 року починається в липні, так що тут теж було схоже.

Олександр Бурдонов зазначає, що, починаючи з 1 липня 2020 року, кримські готелі заповнилися російськими туристами буквально протягом тижня. В інтерв'ю «РИА Новости Крым» від 11 січня підконтрольний Росії міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко на питання кореспондента про те, чи не варто було закрити Крим на в'їзд з епідеміологічних міркувань, запевнив, що це обернулося б соціально-економічною катастрофою:

«Дійсно, ми отримували такі заклики протягом курортного сезону, але є і значно більша кількість звернень щодо збереження галузі і тисяч людей, які працюють у ній. Навесні туристична галузь була на межі економічного краху – а це понад 40 тисяч людей, зайнятих безпосередньо в готелях і санаторіях, плюс ще до 200 тисяч зайнятих у понад 50 суміжних галузях – це транспорт, сільське господарство, торгівля, громадське харчування та інші. Ніхто не знав, буде сезон чи ні в принципі, і якщо буде, то в якому форматі. Після майже тримісячного простою глава республіки Сергій Аксенов ухвалив складне рішення про поетапний запуск галузі, що дозволило зберегти держпідприємства і бізнес, робочі місця і не допустити обвалу в основних сферах економіки регіону».

На думку Олександра Бурдонова, Крим утримає російських туристів і після того, як для подорожей відкриються інші країни.

– У Криму є свій турист, який їхав, їде і буде їхати – особливо з огляду на те, що транспортна складова істотно покращилася. Все нормально обладнано, перевірено і таке інше. В принципі, не може бути такого, щоб ніхто не поїхав до Криму, раз навіть під час пандемії було стільки людей. Але якщо ми хочемо більше туристів – добре, давайте займатися проблемами, вирішувати питання з водою. А щоб конкурувати з Туреччиною, необхідно покращувати сервіс. Там три чверті готелів категорії чотири-п'ять зірок, персонал навчений ще з 1990-х років. У Криму ж лише десяток «п'ятірок» і пів сотні «четвірок», а все інше – «троячки». Крим – тризірковий курорт, домашній курорт, якщо говорити про розміщення в приватному секторі.

Щодо заявленої російською владою кількості туристів у 2020 році, колишній міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим традиційно дивиться на ці дані скептично.

– У 2012-2013 роках Крим був переповнений, причому з травня до осені. Тоді ми брали більше шести мільйонів туристів на рік – це було підраховано за міжнародною методикою. Підкреслюю, що таким чином Крим заповнили під зав'язку. Зараз же Сергій Аксенов говорить про 6,3 мільйона туристів – за умови пандемії, яка практично зупинила світовий туризм, обрушивши його на 60%. Після анексії близько 200 тисяч українців щороку їздили до Криму, але із запровадженням обмежувальних заходів на адмінкордоні в 2020 році цей потік теж вичерпався. До того ж проблеми з водою в Криму стали висвітлювати в російських ЗМІ, що також не сприяє тому, щоб росіяни їхали на півострів – так само, як і залізничні поїздки по дві доби в обхід України. Чи міг за всіх цих умов турпотік до Криму бути більшим, ніж у 2012 році, як заявляє Аксенов? Питання риторичне.

Олександр Лієв вважає, що російська влада Криму при оцінці туристичного сезону ставить на перше місце не статистичний аналіз, а політичні міркування.

– За результатами нашого моніторингу, Крим у 2020 році прийняв рекордно низьку кількість туристів – пів мільйона людей. Перше півріччя півострів практично простояв порожнім, а в липні-серпні завантаження в основному припала на Південне узбережжя Криму. На заході сплеск був тільки в серпні. І тим не менше 500 тисяч туристів – це досить чимало, враховуючи і COVID-19, і окупацію, і всі інші проблеми. В Україні це можна порівняти з Карпатами, які взяли 800 тисяч осіб за рік – що було менше, ніж зазвичай, через повені і проблеми з транспортом під час пандемії. Що до 240 тисяч туристів у Криму на новорічні свята – так до окупації півострів брав стільки людей з 20 грудня до 15 січня. Однак 80% з них були жителями материкової України! Я б не сказав, що в 2020 році склалися умови, щоб весь цей обсяг заповнили росіяни.

Ще 18 грудня голова «Асоціації малих готелів Криму» Наталя Стамбульникова в інтерв'ю «Новой газете» поскаржилася, що завантаження місцевих готелів впало на 50%. За її словами, багато туристів, які забронювали місця на новорічні свята ще в серпні та вересні, відмовилися від броні, а інші приїжджають лише на один-два дні. При цьому, зазначила Стамбульникова в іншому інтерв'ю, значна частина російських відпочивальників відмовлялися проходити тести на коронавірус при заселенні в готелі, віддаючи перевагу приватному сектору.

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