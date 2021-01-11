Ялта і вода: як окупаційна влада Криму хоче вирішити проблему водопостачанням легендарного курорту

Ялта – є найвідомішим курортним містом Криму. Територія так званої «Великої Ялти» розтягнулася уздовж моря у великому природному амфітеатрі між гір – берегом Чорного моря від мису Сарич до гори Аю-Даг. Лінія пляжів сягає 59 кілометрів. Окрім моря і гір важливими лікувальними і кліматичними чинниками оздоровчого ефекту Ялти є заповідники та парки. Окупація Росією півострова у 2014 році, порушення нею усіх міжнародних і міждержавних угод, бойові дії на Донбасі, примусили Україну обмежити водопостачання окупованого Криму. Як підконтрольна Росії влада Ялти та Криму намагається вирішити проблему водопостачання легендарного курортного міста?

Голова підконтрольної Росії адміністрації Ялти Яніна Павленко зазначила, що за час святкових вихідних водосховища, які живлять Ялту, несуттєво наповнилися, незважаючи на опади.

Про це вона сказала на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання Криму 11 січня.

«За ці святкові дні, незважаючи на дощі і сніг, притоки були зовсім маленькі, водосховища отримали близько 20 тисяч метрів кубічних. У Загірському водосховищі за паспортним об'ємом має бути 27 млн 800 тис., мертвий об'єм – 2 млн 500 тис., на сьогоднішній день – 2 млн 42 тис. Щасливенське водосховище – має бути 11 млн 800 тис., мертвий об'єм – 100 тис., на сьогодні у нас залишки – 2 млн 390 тис.», – розповіла Павленко.

Але при цьому, за її даними, середньодобовий додатковий об'єм води дали притоки Уч-Кош, Хаста-Баш, Масандрівський водоспад і озеро Могабі, що живиться від водоспаду Учан-Су.

З 27 листопада 2020 року в Ялті почали вночі обмежувати водопостачання.

Пізніше окупаційна влада повідомила, що з 14 грудня минулого року через зниження запасів води у Загірському та Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах вирішили давати воду по три години вранці та ввечері.

Із 17 грудня 2020 року жителям Ялти стали подавати воду з озера Могабі.

Підконтрольна Росії влада повідомляла, що планує використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерела для забезпечення жителів міста водою.

Голова підконтрольної Росії адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила, що вже обрано земельну ділянку для будівництва опріснювальної установки.

«Та чудова ідея, яку ви (російський глава Криму Сергій Аксенов – ред.) нам подали і є у пріоритеті – пошуки земельної ділянки, яку вже підібрано, і впровадження, напевно, першої в Криму, я сподіваюся, системи очищення морської води», – сказала Павленко.

Водночас, вона зазначила, що юристи дійшли висновку, що «в Росії не розроблені нормативні документи, які б дозволяли на законодавчому рівні використовувати опріснену воду».

У зв'язку з цим, Павленко попросила Аксенова «вникнути в це питання і допомогти».

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

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