У Криму спалахнули дискусії навколо історії про «затримання» місцевого силовика та чиновника, про яку оголосили багато російськими ЗМІ, але яка не відбулася насправді. Чому один із героїв публікацій, названий затриманим, перебуває на волі та з подивом читає про себе в інтернеті, з'ясовували Крим.Реалії.

Про затримання оперативниками ФСБ заступника міністра екології та природних ресурсів Криму Сергія Компанійцева та співробітника кримського главку ФСБ Антона Калиниченка повідомив російський «Коммерсант» вранці 28 грудня. Видання посилається на «джерела в правоохоронних органах».

Ці повідомлення поширили й інші російські ЗМІ, а також кримські Telegram-канали.

Однак того ж ранку у Мінекології та природних ресурсів російського уряду Криму повідомили, що Сергій Компанійцев зараз на роботі.

Не знайшлося ніяких підтверджень і затримання Антона Калиниченка.

Увесь цей час матеріали про обох фігурантів продовжують залишатися у відкритому доступі в первинному варіанті ‒ тобто повідомляють про затримання, які через два дні не підтвердилися.

«Друзі з СБУ» та 38 мільйонів

За версією «Коммерсанта», Сергій Компанійцев та Антон Калиниченко є фігурантами кримінальної справи про вимагання. Зокрема, вони перешкоджали діяльності бізнесу, а потім через посередників вимагали від них відступні в сумі 38 мільйонів рублів, пише видання.

Сергій Компанійцев та Антон Калиниченко, як стверджує «Коммерсант», мали давні зв'язки ‒ на початку 2000-х років разом працювали у Службі безпеки України.

Згідно з офіційною біографією Сергія Компанійцева, з 2001 до 2005 року він «служив в органах СБУ на офіцерських посадах у Сімферополі». Потім він працював у приватних компаніях і силових структурах України. Після російської анексії півострова спочатку очолював Держкомітет із лісового та мисливського господарства російського уряду Криму, а потім перейшов до Міністерства екології та природних ресурсів Криму та працює там досі.

Ми намагалися зв'язатися з Сергієм Компанійцевим, але він не відповів на наші дзвінки.

Про Антона Калиниченка інформації у відкритому доступі небагато. Він значиться у списку зрадників СБУ ‒ колишніх співробітників, які, зламали присягу, перейшовши на службу в управління ФСБ Росії в Криму, оприлюдненому спецслужбою України у березні 2016 року. Згідно зі списком, він працював у Центрі спеціальних операцій «А», відомому як антитерористичний центр СБУ.

Антон Калиниченко внесений до бази «Миротворця» як один із фігурантів кримінальної справи про дезертирство у зв'язку з неявкою за місцем вимоги на материковій частині України навесні 2014 року.

У Криму Антон Калиниченко згадується під час формування міжвідомчої комісії російської адміністрації Сімферополя з проведення обстежень місць масового перебування людей у місті.

У ФСБ про свого співробітника нічого публічно не говорять, як і сам Антон Калиниченко. Нам отримати їхні коментарі теж не вдалося.

«Хтось знав, що я не вийду на роботу»

Відразу ж після «затримання» у ЗМІ голова Міністерства екології та природних ресурсів російського уряду Криму Геннадій Нараєв повідомив, що Сергій Компанійцев продовжує працювати.

«Станом на сьогоднішній ранок всі співробітники перебувають на робочих місцях, серед них і заступник, який упродовж дня (27 грудня ‒ КР) фігурував у різних інформаційних повідомленнях. Він теж на робочому місці, це єдине, що я можу сказати. Ніяких запитів у міністерство не надходило», ‒ сказав він в ефірі «Радио Крым» вранці 28 грудня.

Сам Сергій Компанійцев озвучив кримським журналістам зовсім іншу версію ‒ що перебуває на лікарняному.

Коли випишуть, з'ясовуватиму, хто і навіщо поширив такі чутки

«На вихідних я пішов на лікарняний, здав ПЛР-тест на коронавірус, чекаю результату. Зараз перебуваю в лікарні. Мабуть, хтось знав, що я не вийду на роботу, тому що у мене підозра на ковід. Коли випишуть, з'ясовуватиму, хто і навіщо поширив такі чутки», ‒ сказав він.

Після цього Геннадій Нараєв теж підтвердив, що його заступник пішов на лікарняний.

«Очікується, що запобіжний захід затриманим обиратиме Київський районний суд Сімферополя, ‒ стверджує «Коммерсант».

Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Росії, запобіжний захід затриманим визначають упродовж трьох діб після затримання. У плані судових засідань Київського райсуду Сімферополя наразі немає згадок про Сергія Компанійцева та Антона Калиниченка і наміри обирати їм запобіжний захід.

«Зливання інформації» чи «привіт Аксенову»?

Автор публікації про «затримання» Сергія Компанійцева та Антона Калиниченка ‒ кримський журналіст, місцевий кореспондент «Коммерсанта» Олександр Дремлюгін. Він повідомив Крим.Реалії, що «історія ще не закінчена». Однак відмовився обговорювати подробиці створення свого матеріалу.

Все, що нам було відомо, я написав. А нові факти зараз з'ясовуватимемо та аналізуватимемо

«Тут питання ще не закрите. Тому поки складно щось коментувати додатково. Все, що нам було відомо, я написав. А нові факти зараз з'ясовуватимемо та аналізуватимемо», ‒ сказав він Крим.Реалії.

Журналіст каже, що у нього є «низка версій», чому джерела повідомили про затримання, яке не відбулося, але він відмовився їх озвучувати.

«Я поки не буду їх (версії ‒ КР) озвучувати. Думаю, ви мене зрозумієте. Почекаймо, час покаже», ‒ сказав Олександр Дремлюгін.

Шеф-редактор телеканалу «Первый Севастопольский» Антон Пархоменко припускає, що може йтися про «контрольоване зливання» інформації.

Думаю, що пряме або непряме продовження цієї історії ми ще побачимо

«Однозначно сказати, що ж відбулося насправді, поки складно. Зазвичай силовики самі повідомляють про успішну операцію: лиходії спіймані, порушена кримінальна справа, ось вам фото й відео. Тут же ситуація зовсім інша: офіційного підтвердження поки немає ‒ більш того, є офіційні спростування. Але вийшло це спростування в дуже дивній формі. <...> Звісно, це може бути й так зване «контрольоване зливання» інформації. Мета його, наприклад, може полягати в тому, щоб розворушити групу зловмисників і спонукати їх до якихось дій, які допоможуть виявити всю мережу або самі собою стануть основою для кримінальної справи. У будь-якому випадку, думаю, що пряме або непряме продовження цієї історії ми ще побачимо», ‒ говорить він у своєму блозі «Внимание».

Російський активіст, колишній член команди Сергія Аксенова Володимир Гарначук припускає, що подія може торкнутися російського глави Криму, оскільки Сергій Компанійцев є його кумом.

Вибудувана Аксеновим з осені 2018 року «охоронна система» з місцевих силовиків <...> «зруйнована» десантом із Москви»

«Співробітники Центрального апарату ФСБ Росії зробили новорічний подарунок кримчанам ‒ зіпсували Новий рік главі Криму Сергію Аксенову. Пікантності ситуації додає той факт, що Компанійцев є кумом Аксенова, а Калиниченко ‒ кумом голови Верховного суду Криму Ігоря Радіонова. Вибудувана Аксеновим з осені 2018 року «охоронна система» з місцевих силовиків, яка оберігала главу Криму від гучних корупційних затримань осіб із його близького оточення, «зруйнована» десантом із Москви», ‒ стверджує він.

Сергій Аксенов поки не відреагував на цю історію. Ми намагалися зв'язатися з його пресслужбою, але на наші дзвінки ніхто не відповів. Ми надіслали Сергію Аксенову інформаційний запит.

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