Новий рік за ґратами зустрінуть 102 українські «в'язні Кремля»: стартував марафон із написання їм листів

Центр громадянських свобод спільно з Euromaidan Press розпочали традиційний зимовий марафон із написання листів незаконно ув'язненим Росією українським громадянам.

«Зимові свята в неволі зустрічатимуть щонайменше 102 громадянина України – за ґратами в Росії та в окупованому Криму, і понад 200 українців у підвалах окупованої частини Донбасу. Серед них: правозахисник Емір-Усеїн Куку, координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв, громадянські журналісти Марлен Асанов і Ремзі Бекіров, ювелір Віктор Шур, журналіст Дмитро Штибліков, військовослужбовці Юрій Гордейчук та Павло Корсун, музейна співробітниця Олена Пех, музикант Валерій Матюшенко і багато інших», – зазначають організатори марафону.

Протягом грудня-січня організатори публікуватимуть слова в'язнів Кремля, їхніх рідних і відомих небайдужих українців, серед яких – українська журналістка, телеведуча Мирослава Барчук, журналіст, блогер із Криму, автор Крим.Реалії Павло Казарін, український режисер із Криму Ахтем Сеітаблаєв, український журналіст і телеведучий Юрій Макаров, український режисер із Криму Олег Сенцов.

«Листи з волі – це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом і величезна моральна підтримка. Листи нагадують бранцям, що про них не забувають, що за їх звільнення борються, чекають на свободі», – зазначають організатори.

Вони також закликають зробити фото листа або селфі з ним і опублікувати в соцмережах із хештегом #ЗимовийМарафон #WinterMarathon #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice.

З повною інструкцією для написання листів українцям у російському ув'язненні та адресами в'язниць можна ознайомитися тут.

Марафони із написання листів підтримки незаконно ув'язненим Росією – проходить щороку після того, як Кремль розпочав переслідування із політчиних мотивів українських громадян.

Ось, як у 2016 році студенти факультету режисури телебачення Інституту екранних мистецтв Національного університету іменi Карпенка-Карого писали листа «заручнику Кремля» режисеру Олегу Сенцову.

А тут фрагменти листів, які писали з ув'язнення в Україну своїм рідним, друзям та правозахичникам тогочасні ув'язнені – Геннадій Афанасьєв, Олександр Кольченко, Валентин Виговський, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Юрій Солошенко, Олег Сенцов, Надія Савченко:

16 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену і посилену резолюцію про ситуацію з правами людини в анексованому Криму.

На засіданні комітету Генасамблеї ООН Україна закликала Росію звільнити усіх незаконно ув'язнених громадян України, серед них і кримських татар.

В Україну 24 грудня повернувся український політв’язень та військовослужбовець Збройних сил України, колишній охоронець Дмитра Яроша – Олександр Шумков. Понад три роки він перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області Росії. І більшість цього часу його утримували у штрафному ізоляторі.

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