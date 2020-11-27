Українець Олександр Марченко засуджений у Росії до 10 років ув’язнення – дружина

У Росії українець Олександр Марченко засуджений до 10 років ув’язнення, повідомила його дружина Катерина Марченко у фейсбуці.

«Вчора життя ніби зупинилося на секунду... Моєму чоловіку Олександру Марченку винесли вирок... 10 років. І ніби ми знали, що виправдовувальний вирок неможливий, але все одно сподівались на якесь диво. Чи можна взагалі бути готовим почути такі страшні та доленосні слова і прийняти той факт, що «там» вже все давно вирішили за тебе?» – написала Катерина Марченко.

Вона звернулася до президента України Володимира Зеленського: «Наші рідні дуже потребують вашої участі в їхніх долях, бо самотужки їм не подолати репресивну систему Російської Федерації».

Як писав проєкт Радіо Донбас.Реалії, випадок Олекснадра Марченка особливий тим, що представники збройного угруповання «ДНР» передали заручника слідчим Росії. Його схопили в грудні 2018 року під час поїздки до Донецька й пізніше передали ФСБ на кордоні, після чого у Росії йому оформили адміністративний арешт за нібито незаконну роботу в Росії, а потім порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду зброї.