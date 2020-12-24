Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 грудня 2020, Київ 23:35
Новини | Політика

В Україну з Росії повернувся політв’язень Олександр Шумков

Олександр Шумков

В Україну 24 грудня повернувся український політв’язень та військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумков, який понад три роки перебував у незаконному ув’язненні у виправній колонії в місті Торжок Тверської області Росії. Про це у фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона нагадала, що бранця Кремля майже весь термін ув’язнення утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання. Денісова написала, що Шумкова з колонії випустили ще 23 грудня і тримали в «центрі тимчасового тримання іноземних громадян» у Тверській області.

«Наразі він перетнув українсько-російський кордон та прибув в автомобільний пункт пропуску «Бачівськ», де його зустріли рідні, представник Офісу уповноваженого та представники територіальних органів військового управління ЗСУ», – поінформувала омбудсмен.

Олександр вирушить до Херсона у військову частину, де до затримання проходив військову службу.

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь в екстремістській організації, щодо якої судом ухвалене рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув’язнення.

Читайте також: У відповідь на санкції Росія посилює тиск на українських політв’язнів – Денісова

У вироку зазначалося, що Шумков із 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», «спрямованій проти інтересів Росії».

У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG