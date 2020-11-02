Заяви про побиття політв’язня Шумкова викликають тривогу за його життя – Денісова

Побиття ув’язненого в Росії українця Олександра Шумкова є катуванням і жорстоким поводженням з в’язнями, що порушує Конвенцію про захист прав людини, заявила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 2 листопада.

Таким чином вона відреагувала на заяви родичів Шумкова про те, що його побив співробітник російської колонії в Тверській області.

«Повідомлення від рідних щодо завдання тілесних ушкоджень українському політв’язню Олександру Шумкову викликало тривогу та занепокоєння за його життя. Наразі обставини при яких співробітник Федеральної казенної установи виправної колонії №4 Управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Тверській області наніс фізичну та психологічну шкоду життю та здоров’ю Олександру – невідомі», – зазначила омбудсменка.

Вона заявила, що звертається до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «припинити катування громадянина України, провести ретельне розслідування обставин кричущого порушення прав на життя та особисту безпеку, а також забезпечити надання відповідної медичної допомоги».

Денісова також просить представників міжнародних правозахисних організацій відреагувати на порушення прав Олександра Шумкова і сприяти його безпеці та «безперешкодному поверненню нашого співгромадянина в Україну по закінченню терміну ув’язнення».

Напередодні Людмила Шумкова, тітка ув’язненого в Росії Олександра Шумкова, повідомила в соцмережах, що його побили. За її словами, політв’язню погрожували, що «живим з території Росії він може не виїхати».

У грудні 2018 року Шумкова визнали винним у Росії за статтею «Участь в екстремістській організації, щодо якої судом ухвалене рішення про заборону її діяльності» і засудили до чотирьох років ув’язнення.

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У вироку зазначалося, що Шумков із 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», «спрямованій проти інтересів Росії».

У Росії «Правий сектор» є забороненою організацією.

У вересні 2017 року повідомлялося, що колишній охоронець депутата Верховної Ради Дмитра Яроша Олександр Шумков опинився в російському СІЗО.