Російський суд відхилив апеляцію на подовження арешта активісту Приходьку

Апеляційний військовий суд міста Власиха в Росії відхили апеляціні скарги адвокатів на подовження терміну тримання під вартою проукраїнському активісту з анексованого Криму Олегу Приходьку, повідомляє об’єднання «Кримська солідарність». Про це організації повідомив адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов.

Як розповів адвокат, протягом судового засідання Олег Приходько заявив відвід всьому складу суду. У своїх доводах кримчанин послався на четверту Женевську конвенцію, вимагаючи застосовувати щодо нього норми міжнародного права.

Однак судова колегія вирішила, що приводів для відводу немає.

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Російський суд в Ростові-на-Дону 7 вересня продовжив арешт Приходька на три місяці.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

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А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.

Активіст усі звинувачення відкидає.