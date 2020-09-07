Суд у Росії продовжив на три місяці арешт українця Приходька

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 7 вересня продовжив ще на три місяці термін тримання під вартою українського активіста з окупованого Криму Олега Приходька, обвинуваченого у підготовці теракту. Про це повідомляє у фейсбуці громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За повідомленням, адвокат клопотав про розгляд доказів захисту, але суддя переніс їх розгляд на 16 вересня, «зважаючи на необхідність звільнити залу суду для інших підсудних».

На судовому засіданні був присутній консул України у Ростові-на-Дону Юрій Довгуля.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська Федеральна служба безпеки звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв».

А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.