ЄС назвав «насильницькою інтеграцією» призов кримчан у російську армію

Москва намагається «насильно інтегрувати» Крим до складу Росії, проводячи примусовий призов жителів півострова в свої збройні сили, йдеться в заяві, розміщеній на сайті Євросоюзу.

«Це частина тривалих зусиль щодо підриву суверенітету і територіальної цілісності України з подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованих Криму і Севастополя до складу Росії. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація пов’язана міжнародним правом і зобов’язана забезпечувати захист прав людини на півострові», – йдеться в повідомленні.

У заяві речника Жозепа Борреля, керівника дипломатії ЄС, Петера Стано також вказано, що Європейський союз не визнає незаконну анексію Криму і вимагає припинити порушення міжнародного права з боку Росії.

Влада Росії наразі не відреагувала на заяву Євросоюзу.

Раніше російський військовий комісар анексованого Криму Юрій Лимар заявив, що під час осінньої кампанії планують призвати до армії більше ніж дві тисячі жителів півострова.

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, назвавши це «відновленням історичної справедливості». США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції, окупації та спроби анексії Криму і Севастополя не визнають ООН та інші міжнародні організації.