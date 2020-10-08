Призов 24 тисяч кримчан до армії Росії суперечить міжнародному праву – США

Сполучені Штати наполягають на припиненні Росією порушення прав людини в тимчасово окупованому українському Криму. Про це заявив посол США до ОБСЄ Джеймс Ґілмор, повідомляє 8 жовтня американська місія в організації.

«Вторгнення Росії до Криму є ключовим у намірах Кремля зашкодити суверенітету України. Близько 24 тисяч молодих жителів Криму були призвані до складу Збройних сил Росії. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила свою кампанію примусового призову», – наголосив дипломат, який назвав питання Криму «відкритою раною для принципів безпеки, засвідчених у Заключному акті Гельсінських домовленостей».

Посол Ґілмор також висловив занепокоєння повідомленнями про те, що «окупаційна влада в Севастополі 1 жовтня провела координовані рейди майже 10 осель, що належать Свідкам Єгови. В результаті чотирьох чоловіків було заарештовано за звинуваченнями у злочинному «екстремізмі» просто за те, що вони сповідували сво віру».

США вимагають від Росії «припинити системні репресії в Криму та звільнити всіх політичних в‘язнів-українців», додав посол.

Ґілмор наголосив, що «російська окупаційна влада продовжує порушувати права кримських татар та етнічних українців, обмежуючи їхні свободу самовираження і право на мирні зібрання».

Росія окупувала український півострів Крим у лютому-березні 2014 року, назвавши це «відновленням історичної справедливості». США, країни Євросоюзу, Україна та інші держави запровадили проти Москви санкції, окупації та спроби анексії Криму і Севастополя не визнають ООН та інші міжнародні організації.