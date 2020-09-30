Росії треба було подумати про воду до того, як вона захоплювала Крим – Пайфер

Росії треба було подумати про водопостачання Криму до того, як вона незаконно захопила український півострів, розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТВ, дослідник Стенфордського університету і колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«Я можу зрозуміти стурбованість Росії, але вона повинна була подумати про це (водопостачання півострова – ред.), перш ніж незаконно захоплювати Крим у 2014 році», – наголосив експосол.

Він повідомив, що при цьому Росія навряд чи зважиться на військові дії через дефіцит води в Криму, тому що, якщо дивитися на канал від точки, де той виходить з Дніпра, і до точки, де він фактично перетинає лінію з Кримом, то його протяжність становить приблизно 100 кілометрів.

«І якщо ви збираєтеся захопити цей канал і пустити ним воду, ви повинні контролювати весь канал, оскільки в іншому випадку його можуть заблокувати. Це була б серйозна військова операція. Я думаю, що операція такого масштабу майже напевне призведе до нового раунду ще жорсткіших санкцій з боку Сполучених штатів і Європи. Санкції допоможуть надати стримувальний ефект на росіян, якщо ті задумають щось подібне. Крім того, масштаби таких військових дій – це досить складне завдання для Росії», – резюмував Пайфер.

Раніше окупаційна влада Сімферополя повідомляла, що жителі міста продовжують скаржитися на проблеми з водопостачанням – слабкий тиск і недотримання графіку подачі води, обмеження у водопостачанні анонсували на 1-2 жовтня.

З 7 вересня у Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

У російському уряді Криму повідомили, що готуються до «найгіршого сценарію» з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.